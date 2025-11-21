快訊

買甜甜圈抽中1萬美金！台中購物節外籍得主出爐 幸運兒是印尼籍新住民

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
印尼籍新住民林小姐Nora抽中台中購物節萬元美金。圖／台中市政府提供
印尼籍新住民林小姐Nora抽中台中購物節萬元美金。圖／台中市政府提供

台中購物節今年首創的「外籍專屬抽」昨在破百億活動中抽出，首位得主今現身揭曉，由印尼籍新住民林小姐Nora獲得。台中市經發局說，林女在百貨公司購買甜甜圈，不到千元發票即抽中，她在聯繫期間一度不敢相信，後由丈夫協助確認APP小鈴鐺才相信是真的，她開心表示，會鼓勵更多外籍朋友加入購物節行列。

另外，印尼駐台代表艾吏福正是今年購物節6名國際代言人之一，在獲知訊息後，也表達祝賀，並再次感謝受邀參與如此精彩的城市盛會。

經發局說明，獲獎的林女來自印尼蘇門答臘，來台多年，有中文名，也能使用中文對談。多年前來台中求學不僅取得學位，也在台灣結識另一半，婚後定居台中西屯。其夫笑稱，平常就常在市政府周邊散步，沒想到有一天走進來是因為中獎。

林女表示，購物節是經台灣朋友推薦，今年首次下載，購物消費綁載具，參加一點都不麻煩，對於抽獎原先也沒有太多期待，昨天接到市府通知電話真的很難相信，經先生協助電話反查、確認APP推播小鈴鐺才相信是真的。

林女分享，獎金將更新家中電器及設備，非常感謝市府舉辦購物節讓幸運女神降臨，她也大方透過鏡頭用英語及印尼語向鄉親大力推薦。

經發局說明，林女發現母國印尼駐台代表艾吏福是今年台中購物節代言人之一，笑稱「這是代表加持過的幸運帶給所有印尼在台民眾」，也感謝代表。

經發局說明，APP外籍下載目前涵蓋98個國家地區，下載前五名包括印尼、馬來西亞及越南等國，外籍人士除可參加天天抽、周周抽、月月抽，以及千萬豪宅等所有常態抽獎外，還自動獲得外籍人士專屬抽獎機會，目前萬元美金還有兩組名額，呼籲大家趕快下載登錄。

印尼駐台代表艾吏福祝賀，力推外籍朋友一定要參加台中購物節。圖／台中市政府提供
印尼駐台代表艾吏福祝賀，力推外籍朋友一定要參加台中購物節。圖／台中市政府提供
台中購物節昨破百億抽百萬活動，同場加碼抽出外籍專屬1萬美金得主。圖／台中市政府提供
台中購物節昨破百億抽百萬活動，同場加碼抽出外籍專屬1萬美金得主。圖／台中市政府提供

