台中東豐快2029年完工 江啟臣爭取「4環1線」路網最後拼圖
東豐快速道路是大台中高速路網最關鍵的一塊拼圖，不只是生命救援道路，更是山城地區唯一的聯外快速道路，立法院副院長江啟臣今日表示，將盡快解決，努力串聯大台中山海屯區的關鍵通道，由於目前因東豐快高架連接國道四號的「立交共構工程」延宕，盼中央、地方合作完工通車，完成「四環一線」城市高速路網的最後拼圖。
台中山城長期受限交通瓶頸，東豐快速道路串聯山線與海線、屯區，形成城市生活圈，可帶動豐原、石岡、東勢發展；東豐快與國道四號銜接工程，目前仍在規畫、審查階段，地方爭取採用「立交共構」設計，避免平面道路大塞車。
江啟臣表示，召集各單位在立法院協調，未來東豐快將連接台74線快速道與國道4號，向東延伸至豐原、東勢地區，縫合山線與市區交通；配合既有的台74線環線、國道1號、國道3號及國道4號，將形成完整的「四環一線」路網架構。
「四環一線」是指從台74線的內環，到「台74線、國道1號、國道3號、國道4號」的中環；再到「台74線、國道3號、國道4號」的大環；加上規劃「台61線北延清水、南延龍井至大肚」，最終可由「台74線、台61線、國道3號、國道4號」形成外環；而一線則是目前正在興建中的東豐快速道路。
台中市府交通局指出，「這條道路不僅是交通建設，更是區域均衡發展的關鍵，」東豐快速道路如今第3標已在5月跟4、5標成功合龍，預計2026年完工；第1、2標也持續進行中，預計2029年全線完工，通車完工後，將大幅縮短山線地區往返市區的時間，從豐原到市中心，預計可節省15至20分鐘車程。
