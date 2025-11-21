彰化縣媽祖祈福文化節今起一連3天 明華園、火舞、晚會陸續登場

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「彰化縣媽祖祈福文化節」今天起到23日一連3天在社頭枋橋頭天門宮登場，今年適逢爐主宮廟社頭枋橋頭天門宮建廟270周年，彰化縣13間媽祖宮廟齊聚一堂會香駐蹕，為地方祈福，今晚還有明華園演出， 23日有「媽祖祈福晚會」。

彰化縣媽祖祈福文化節今天由彰化縣長王惠美主持駐蹕典禮，社頭鄉長蕭浚二、爐主宮社頭枋橋頭天門宮主委劉清尊會同13間媽祖宮廟媽祖包括枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、溪湖福安宮代表及地方民代等參加會香駐蹕典禮。

王惠美說，「彰化縣媽祖祈福文化節」CP值很高，一次可以拜13尊媽祖，保佑大家心想事成，事事如意。今晚7時在社頭果菜市場還有無敵小生孫翠鳳率明華園戲劇總團演出經典劇目「紅塵菩提」；22日有13尊媽祖遶境賜福活動，明晚7時在枋橋頭天門宮停車場，由走遍30多個國家，享譽國際的「即將成真火舞團」帶來「日出昇龍」演出；23日晚間7時在枋橋頭天門宮停車場舉辦「媽祖祈福晚會」。

彰化文化局表示，今年媽祖祈福文化節規劃13間宮廟平安符集章、搏聖杯即時抽抽樂、擲杯稜轎腳求好運、祈福走透透大型桌遊一起玩、寶貝嘟嘟車、市集展售等系列活動。「媽祖祈福晚會」邀請到張秀卿、林姍、賴慧如、震樂堂、等藝人獻唱，還有摸彩，獎品有液晶電視、電冰箱、洗衣機等。

彰化縣政府正舉辦「彰化GO購」活動，響應普發現金1萬元，將活動期間延長到12月31日，民眾只要在彰化縣內消費滿500元，登錄發票或收據，即可參加抽獎，媽祖文化節這三天在社頭消費滿額即多贈一組抽獎序號，有機會獲得百萬電動車、黃金條塊等多項好禮。

