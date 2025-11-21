彰化縣媽祖祈福文化節登場 13尊媽祖齊聚社頭

快訊

中央社／ 彰化21日電

彰化縣媽祖祈福文化節今天於社頭枋橋頭天門宮登場，13尊媽祖齊聚供民眾參拜，一連3天將安排遶境及明華園戲劇總團、國際火舞團體、歌星等表演，邀請大家共襄盛舉。

今年爐主宮廟社頭枋橋頭天門宮適逢建廟270週年，別具意義，配合彰化縣媽祖祈福文化節舉辦文物特展，展示媽祖文物與老照片。

彰化縣13間媽祖宮廟齊聚會香駐蹕，包括社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、溪湖福安宮，彰化縣長王惠美、社頭枋橋頭天門宮主委劉清尊等人今天共同為地方祈福。

王惠美說，系列活動即日展開，明華園戲劇總團今晚7時將於社頭果菜市場演出經典劇目「紅塵菩提」；明天13尊媽祖遶境賜福，晚間7時在枋橋頭天門宮停車場由即將成真火舞團帶來「日出昇龍」表演。

23日晚間7時，枋橋頭天門宮停車場將有媽祖祈福晚會，藝人張秀卿、林姍、賴慧如、震樂堂、郭忠祐、吳俊宏等輪番獻唱，並安排摸彩活動，獎項包括55吋液晶電視、電冰箱、洗衣機等。

彰化縣政府表示，目前正舉辦「彰化GO購」活動，響應普發現金新台幣1萬元，活動延長至今年12月31日，民眾在彰化縣內消費滿500元，登錄發票或收據可參加抽獎；媽祖文化節3天在社頭消費滿額即多贈1組抽獎序號，有機會獲得百萬電動車、黃金條塊等獎品。

