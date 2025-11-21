台中旱溪自行車道管理混亂惹民怨 民代協調釐清權責要求改善

台中旱溪自行車道因國道4號豐潭段工程施工，潭子路段曾封閉約270公尺，3年前完工後重新開放，居民原以為能「安心騎車」，未料豐原斜張橋下至今入夜仍漆黑一片未設置照明，加上雜草亂竄等問題陸續浮現，地方民代上午邀集水利分管各單位到場，要求現場釐清明確分界線與管理權責，徹底終結「踢皮球」的爭議。

在地嘉仁里長林瑞文表示，國四豐潭段施工期間，旱溪東路自行車道潭子段封閉近270公尺，民眾只能繞道而行。工程完工後雖恢復通行，但斜張橋下如今竟完全無照明，夜間伸手不見五指；另一側旱溪東路七段更因雜草蔓延至道路邊，嚴重影響安全，因此直言，「車道是通了，但管理維護卻完全沒跟上！」

立委楊瓊瓔說，旱溪自行車道跨越豐原、潭子與北屯、太平，斜張橋下是居民運動、自行車族每日必經之地，但地方對雜草、照明等問題反映多時，相關單位卻互推權責，強調絕不能讓公共空間漆黑荒廢，要求水利署第三河川分署協同市府觀旅局、建設局養工處等單位分段管理。

市議員賴朝國也指出，斜張橋下照明不足，夜間宛如「黑洞」，加上部分地面不平整、老舊設施毀損，安全堪憂，呼籲第三河川分署與養工處必須協調同步除草，權責分工明確化，避免「做半套」讓民眾觀感不佳。

第三河川分署指出，依國四鄰近平面道路權責分工會議，旱溪東路七段斜張橋周邊雜草屬市府建設局管轄，應由養工處負責維護清除，每年施作11次除草，並同意依地方反映移除或修復老舊設施。