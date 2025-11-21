違規多燒5天！漢杞焚化爐戴奧辛超標 大里人怒吼：停工、拒展延許可

台中大里GO爭氣還我好空氣陣線及多名大里居民今到台中市政府陳情，台中大里漢杞醫療廢棄物焚化爐又被驗出戴奧辛排放超標、每年操作使用300天額度已用完，至今違規操作5天，要求市府勒令停工，拒絕展延許可證。對此，環保局回應，已專案聯合稽查，不排除停工與不准展延許可。

大里GO爭氣陣線發言人鄒明諺說，2018年，大里居民就因漢杞焚化爐戴奧辛問題兩度至市府抗議，當時廠方承諾2024年前遷廠，市府也基於此展延許可，但今年7月再度超標，依違反空汙法，遭罰48萬元，市府若再展延許可，形同背棄居民健康。

監督施政聯盟執行長許心欣說，許可證明規定每年操作不得超過300天，但漢杞在 11月14日就達300天，仍持續在15日、18日、19日、20日、21日等繼續燒，她痛批環保局執法消極，「這麼明顯的違法，為什麼不敢直接停爐？」

小民參政歐巴桑聯盟執行委員張鈺偵表示，焚化爐1公里範圍內有11所學校，孩子每天都在「吸風險」。要求市長盧秀燕依空汙法立即對漢杞採取停工或停業。大里人9月起發起連署，目前累積線上與紙本超過700份，要求市府在漢杞許可證明年1月到期後絕不再展延。