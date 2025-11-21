快訊

坤達當年閃兵「當然不知道」 柯佳嬿首露面有備而來：陪著他面對反省

中日緊張時刻…福島食品管制14年 食藥署今公告「即日起全解禁」

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

聽新聞
0:00 / 0:00

違規多燒5天！漢杞焚化爐戴奧辛超標 大里人怒吼：停工、拒展延許可

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中大里GO爭氣還我好空氣陣線及多名大里居民今到台中市政府陳情。記者趙容萱／攝影
台中大里GO爭氣還我好空氣陣線及多名大里居民今到台中市政府陳情。記者趙容萱／攝影

台中大里GO爭氣還我好空氣陣線及多名大里居民今到台中市政府陳情，台中大里漢杞醫療廢棄物焚化爐又被驗出戴奧辛排放超標、每年操作使用300天額度已用完，至今違規操作5天，要求市府勒令停工，拒絕展延許可證。對此，環保局回應，已專案聯合稽查，不排除停工與不准展延許可。

大里GO爭氣陣線發言人鄒明諺說，2018年，大里居民就因漢杞焚化爐戴奧辛問題兩度至市府抗議，當時廠方承諾2024年前遷廠，市府也基於此展延許可，但今年7月再度超標，依違反空汙法，遭罰48萬元，市府若再展延許可，形同背棄居民健康。

監督施政聯盟執行長許心欣說，許可證明規定每年操作不得超過300天，但漢杞在 11月14日就達300天，仍持續在15日、18日、19日、20日、21日等繼續燒，她痛批環保局執法消極，「這麼明顯的違法，為什麼不敢直接停爐？」

小民參政歐巴桑聯盟執行委員張鈺偵表示，焚化爐1公里範圍內有11所學校，孩子每天都在「吸風險」。要求市長盧秀燕依空汙法立即對漢杞採取停工或停業。大里人9月起發起連署，目前累積線上與紙本超過700份，要求市府在漢杞許可證明年1月到期後絕不再展延。

環保局表示，漢杞為重點管制汙染源，其操作天數連3年超限已裁罰16萬元；若今年操作日數再度超標，將依法處10萬至2000萬元罰鍰。至於是否同意展延許可，環保局強調，違規紀錄將納入審查，若未提出完善改善計畫，不排除不同意展延並啟動停工程序，以確保市民健康與環境品質。

台中大里GO爭氣還我好空氣陣線及多名大里居民今到台中市政府陳情，並遞交大里人簽署的連署書。記者趙容萱／攝影
台中大里GO爭氣還我好空氣陣線及多名大里居民今到台中市政府陳情，並遞交大里人簽署的連署書。記者趙容萱／攝影
台中大里漢杞醫療廢棄物焚化爐現況。記者黃仲裕／攝影
台中大里漢杞醫療廢棄物焚化爐現況。記者黃仲裕／攝影

環保局 超標 焚化爐

延伸閱讀

台南全面禁廚餘養豬每天「百噸廚餘」送焚化爐 議員曝疑慮

台中大里上午連3起交通事故 電桿被撞折斷倒地

台南城西焚化廠更新爐明年啟用 舊爐延役8至10年解決垃圾問題

大里終於有電影院了！in89豪華影城將進駐大里藝術廣場

相關新聞

台中親子活動充氣城堡洩氣誰負責 議員籲市府整合單位全面清查

台中市低碳發展協會日前在安和公園舉辦大型親子活動，充氣城堡電線遭拉扯斷裂，城堡瞬間洩氣，險些讓孩童跌落。市府表示，相關事...

東海大學後門這條路畫設「白色鋼琴鍵」 大學生驚：車子慢下來了！

台中市西屯區工業區一路58巷鄰近東海大學後門，因巷口狹窄且無號誌，人車爭道，險象環生。交通局為提高交通安全，在58巷10...

台中旱溪自行車道管理混亂惹民怨 民代協調釐清權責要求改善

台中旱溪自行車道因國道4號豐潭段工程施工，潭子路段曾封閉約270公尺，3年前完工後重新開放，居民原以為能「安心騎車」，未...

違規多燒5天！漢杞焚化爐戴奧辛超標 大里人怒吼：停工、拒展延許可

台中大里GO爭氣還我好空氣陣線及多名大里居民今到台中市政府陳情，台中大里漢杞醫療廢棄物焚化爐又被驗出戴奧辛排放超標、每年...

科技執法「拍得好」！彰化亂丟垃圾裁罰案件飆升 檢舉獎金發5萬

彰化縣民眾檢舉亂丟廢棄物、菸蒂等違反廢棄物清理法量有增無減，靠著監視器與民眾提供影像，裁罰件數節節上升。環保局統計今年截...

台中廢木去哪了？1年2個月2691公噸木屑流向曝光

台中市路樹、家戶等修剪下來的樹枝、樹幹去哪了？環保局統計，去年8月至今年10月，樹枝破碎2691公噸，廢家具板材破碎19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。