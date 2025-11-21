南投林保分署運用國產木構造 邁向工程淨零目標

快訊

中央社／ 南投縣21日電

南投林保分署推動國產木構造工程應用逾20年，減少進口木材運輸碳排放材料本身也是碳儲存載體，經多年監測，國產材運用於木構造工程不僅防災，也兼具環境友善與景觀融合。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，長期推動國產木構造工程應用於治山防災與生態復育工作逾20年，陸續在轄區日月潭、奧萬大、廟前坑等地完成木構造擋土、護坡與排水設施示範，展現木材兼具環境友善與景觀融合的特性。

南投分署表示，為提升治山防災工程耐久性與安全性，規劃長期性針對轄內木構造工程材質監測作業，透過利用非破壞檢測技術，追蹤木構件材質變化與防腐成效，確保木構造設施在自然環境維持良好功能，展現國產木材在山林治理的穩定與韌性。

南投分署表示，每年乾、雨季針對不同防腐處理程度的國產木構件，監測含水率、音速、鑽孔阻抗、表面腐朽深度等多項指標，以掌握木構造工程安全性、建立國產木材戶外應用長期變化資料庫，多年監測與資料分析顯示，國產材在合理設計與管理下，運用於木構造工程能發揮防災功能，也兼具環境友善與景觀融合效益。

南投分署表示，監測範圍包含彰化縣二水鄉坑內坑生態工程示範區、南投縣國姓鄉清德坑木構造治理工程，皆採用國產木材作為擋土木樁，不僅提升在地資源利用率，也減少進口木材運輸碳排放，符合工程邁向淨零目標，展現治山防災與永續利用實踐成果。

南投分署表示，木構造工程具可再生、可分解與低碳排特性，有助山區水土保持與生態景觀融合，材料本身也是重要碳儲存載體，延長木構造使用壽命能確保設施安全與結構穩定，更持續發揮減碳、固碳環境效益。

南投分署表示，未來持續結合學術單位與檢測團隊，精進非破壞監測與防腐處理技術，累積長期資料作為未來治山防災工程設計、材料選用及維護管理重要依據，朝安全、永續與低碳的山林治理目標邁進。

南投縣 碳排放 材料

