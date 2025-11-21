台中親子活動充氣城堡洩氣誰負責 議員籲市府整合單位全面清查

台中市低碳發展協會日前在安和公園舉辦大型親子活動，充氣城堡電線遭拉扯斷裂，城堡瞬間洩氣，險些讓孩童跌落。市府表示，相關事故由當地主管機關與主辦方負責；議員呼籲，多方負責就是無人負責，呼籲市府整合相關單位，全面清查。

台中低碳發展協會11月15日舉辦「翔童樂馬戲團」大型親子活動，晚上8時許大型充氣城堡卻突然消風，現場一片混亂，有孩童險些摔落，幸最後無人受傷。承辦廠商表示，消風原因是電線被外力扯斷，無法馬上復電，為避免類似狀況再次發生，會安排更多人員巡查看顧。

台中市議會今天市政總質詢，民進黨議員林祈烽、楊典忠、施志昌、鄭功進聯合質詢。林祈烽指出，他很支持親子活動，自己也經常舉辦，但心中始終有疑惑，如何知道承辦的氣墊廠商合法？以這起事故為例，事後有誰負責？市府該如何把關？

經濟發展局長張峯源答詢表示，相關活動由活動地點的主管機關負責監督，比如在公園舉辦就是建設局管轄、夜市內就是經發局，而主辦方當然是直接負責人，也要辦理公共意外責任險；內政部都有相關規範，主管機關要定期查核，主辦單位也要查驗。

建設局長陳大田指出，安和公園由建設局納管，不過15日的事件局內並未收到通報，既然事情已經發生，建設局會清查業者責任，包含受理過程、處理流程等等；當天主辦者為何沒有警急通報，建設局也會介入了解原因，若是業者疏失，市府會追究責任。

林祈烽強調，目前制度等於是多方都有責任，但多方責任往往變成沒有人承擔責任，以這次事件為例，到現在連事發責任、原因都沒有清楚報告；他建議市府趕快整合相關單位，全面清查氣墊設備廠商，讓以後要辦活動的人知道哪些廠商更安全，也利於加強稽查。