養豬協會理事長批評後收錯誤罰單 台中警撤單

中華民國養豬協會理事長潘連周曾批評台中市政府，而日前名下汽車就收到台中警方開出的機車罰單，被指秋後算帳。台中警方今天表示，這輛汽車與違規機車號碼相同，已主動撤單。

媒體報導，台中發生非洲豬瘟事件時，潘連周曾批評中市府「瀆職」，19日收到台中警方開出的罰單，指轎車超速被罰新台幣1600元，但照片中卻是機車。

中市府警察局清水分局長鄭鴻文今天接受媒體聯訪表示，員警在交通違規舉發單作業疏失部分已主動撤單，將追究相關人員責任，普通重型機車違規情形，依規定另行舉發。

至於潘連周方面曾致電交通分隊詢問，卻被回覆「自行舉證再循程序申訴」；鄭鴻文說，員警回應態度不當部分，已啟動行政檢討，追究相關人員責任並強化教育訓練。

為何發生製單錯誤，鄭鴻文表示，汽車和機車號碼一樣，作業系統上很少發生這樣的錯誤，但2022年也曾發生桃園市機車違規，宜蘭縣汽車收到罰單，日後審核上會加強稽核。