快訊

天琴颱風最快下周形成 專家1圖曝侵台機率

台積電探1,385元！台股一度重挫1,006點、寫史上盤中第9大跌點

高市「台灣有事」發言讓陸暴怒 CNN曝北京背後「更深層顧慮」

養豬協會理事長批評後收錯誤罰單 台中警撤單

中央社／ 台中21日電

中華民國養豬協會理事長潘連周曾批評台中市政府，而日前名下汽車就收到台中警方開出的機車罰單，被指秋後算帳。台中警方今天表示，這輛汽車與違規機車號碼相同，已主動撤單。

媒體報導，台中發生非洲豬瘟事件時，潘連周曾批評中市府「瀆職」，19日收到台中警方開出的罰單，指轎車超速被罰新台幣1600元，但照片中卻是機車。

中市府警察局清水分局長鄭鴻文今天接受媒體聯訪表示，員警在交通違規舉發單作業疏失部分已主動撤單，將追究相關人員責任，普通重型機車違規情形，依規定另行舉發。

至於潘連周方面曾致電交通分隊詢問，卻被回覆「自行舉證再循程序申訴」；鄭鴻文說，員警回應態度不當部分，已啟動行政檢討，追究相關人員責任並強化教育訓練。

為何發生製單錯誤，鄭鴻文表示，汽車和機車號碼一樣，作業系統上很少發生這樣的錯誤，但2022年也曾發生桃園市機車違規，宜蘭縣汽車收到罰單，日後審核上會加強稽核。

非洲豬瘟 罰單

延伸閱讀

影／獨居婦在家滑倒見警消破門大哭 警喊「沒事了我來協助你」

部分廚餘養豬戶不願鬆手 業者揭「賺處理費、轉賣再賺一筆」

等一個人的公車亭 台中男苦等兒警協助原來時空錯亂

禁運禁宰豬農無收入 金融支持方案周六前對外說明

相關新聞

東海大學後門這條路畫設「白色鋼琴鍵」 大學生驚：車子慢下來了！

台中市西屯區工業區一路58巷鄰近東海大學後門，因巷口狹窄且無號誌，人車爭道，險象環生。交通局為提高交通安全，在58巷10...

科技執法「拍得好」！彰化亂丟垃圾裁罰案件飆升 檢舉獎金發5萬

彰化縣民眾檢舉亂丟廢棄物、菸蒂等違反廢棄物清理法量有增無減，靠著監視器與民眾提供影像，裁罰件數節節上升。環保局統計今年截...

台中廢木去哪了？1年2個月2691公噸木屑流向曝光

台中市路樹、家戶等修剪下來的樹枝、樹幹去哪了？環保局統計，去年8月至今年10月，樹枝破碎2691公噸，廢家具板材破碎19...

中市府攜手業者 推動在地酒進軍餐桌展現城市風味

台中市農業局為推動在地酒品走入日常、拓展多元消費場域，今天攜手餐飲集團舉辦發表會，展現霧峰、后里、石岡、大安及外埔區等5...

影／彰化無形文化資產媽祖文化4繪本今發行 文化局電子書搶先看

彰化縣去年出版3本彰化民俗慶典台語繪本叫好叫座，文化局再接再厲，以彰化無形文化資產的媽祖文化推出4冊台語繪本，今在縣立圖...

揮手攔車將成過去式！南投智慧候車亭上線 長者最有感

南投縣府推動公車候車環境智慧化，今年完成10座智慧候車亭、6處智慧站牌，草屯大觀站以融入在地意象的特色設計率先啟用，成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。