科技執法「拍得好」！彰化亂丟垃圾裁罰案件飆升 檢舉獎金發5萬

彰化縣民眾檢舉亂丟廢棄物、菸蒂等違反廢棄物清理法量有增無減，靠著監視器與民眾提供影像，裁罰件數節節上升。環保局統計今年截至9月底共查獲2127件，已比去年1千多件還多；其中783件來自民眾檢舉，因多數影像清楚、車牌可辨識，使實際裁罰率明顯提高。

依規定，民眾檢舉案若實收罰鍰達1200元以上，可按實收罰鍰數額領取15%檢舉獎金，環保局預估目前今年約275件符合資格，獎金總額約5萬元。

環保局目前共有10支固定式監視器，設於縣內重要路口與道路，最常見的違規樣態是從車上丟垃圾及菸蒂。環保局指出，透過車牌比對較易追查，即便是租賃車也可溯源至實際駕駛，不過若行為人與車籍紀錄無法連結，追查就會受限。

彰化議員凃淑媚近期在總質詢也揭露，南勢社區洋仔厝溪福德祠附近長期遭成車傾倒垃圾，臭味影響民眾拜拜與生活，水資處在10月30日架設移動式監視器後，不到兩天就連續拍到3件夜間偷倒廢棄物的行為。

依縣府分工，丟棄垃圾若低於1立方公尺，由環保局依廢棄物清理法裁罰1200元至6000元；超過1立方公尺則由水資處依水利法裁罰，罰鍰從2萬7500元到500萬元不等。此次3件中，有1件因量少由環保局依照廢棄物清理法來處罰；另有一對夫妻車載大量廢棄物分批丟入洋仔厝溪，因數量龐大，水資處擬依水利法裁罰5萬元。

水資處表示，今年已開罰8件，這起為第9件。目前全縣每月約有40台移動式攝影機可調度，但彰化區域排水共有218條、長達780公里，執法仍需要以「熱點」為優先布點。明年將持續強化科技監控密度，降低偷倒垃圾的死角。

