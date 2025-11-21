快訊

東海大學後門這條路畫設「白色鋼琴鍵」 大學生驚：車子慢下來了！

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中市創新標線設計，利用「楔型標線」提醒駕駛於巷口減速慢行提升安全。圖／台中市政府提供
中市創新標線設計，利用「楔型標線」提醒駕駛於巷口減速慢行提升安全。圖／台中市政府提供

台中市西屯區工業區一路58巷鄰近東海大學後門，因巷口狹窄且無號誌，人車爭道，險象環生。交通局為提高交通安全，在58巷10弄口設置俗稱被稱為「白色鋼琴鍵」的楔型標線，以及綠斑馬。行人很有感，大學生表示，楔型標線特殊設計，車速真的慢下來了。

交通局長葉昭甫說，市長盧秀燕積極推動「行人安全城市」政策，致力改善各區人行通道與無號誌巷弄的交通安全條件。工業區一路周邊鄰近學校，行人穿越頻繁，經交通流量調查與實地勘查後，執行「無號誌巷口改善計畫」，採取標線導引與視覺警示雙管齊下的設計策略，達成車輛自然減速的效果。

葉昭甫指出，交通局在工業區一路58巷與10弄口的車道兩側設置楔型標線，利用白色與黑色交錯條紋，駕駛視覺上以為道路變窄，發揮放慢速度效果，被稱為「白色鋼琴鍵」，並在行人穿越道施作「綠斑馬」，以白色斑馬線搭配醒目綠底提高辨識度，讓駕駛能注意行人穿越。

該處也增設「速限30」標誌、「當心行人」警示、「停車再開」遵行標誌及「行車引導線」，打造多層次交通安全防護網，達到人車分流及安全減速目的。

交通局說明，「楔型標線」與「綠斑馬」從視覺上即感受到道路空間縮減、提高行車警覺性。交通局將持續評估成效，並研議逐步推廣至其他學校周邊及無號誌巷弄路口。

附近居民和學生也都有感，學生表示，以前見車子通過車速很快，現在真的會慢下來；當地民眾也表示，看到綠斑馬就知道這裡行人優先，過馬路較安心。

中市創新標線設計，利用「楔型標線」提醒駕駛於巷口減速慢行提升安全。圖／台中市政府提供
中市創新標線設計，利用「楔型標線」提醒駕駛於巷口減速慢行提升安全。圖／台中市政府提供

東海大學 行人

