溪流高灘地石虎熱點 專家建議設保育軸帶

苗栗縣西湖溪疏濬被批評破壞石虎重要廊道，台灣石虎專家、農業部生物多樣性研究所副研究員林育秀表示，河床高灘地是石虎重要移動廊道與關鍵棲息地，能提供足夠獵物和安全環境，建議劃設、建置保育軸帶，讓石虎對外擴散尋找族群、繁衍生存下來。

林育秀說，南投及台中地區的河床高灘地是石虎族群活動頻繁的區域，也是石虎經常穿越的路徑，維護這些河床棲地及其連續性，有助於減少石虎因穿越道路帶來的路殺風險，保障石虎族群持續生存與交流。

台灣石虎保育協會表示，近年研究指出，溪流對石虎及多種淺山野生動物是不可或缺的棲地與生態廊道，中部的大安溪、大甲溪、烏溪及今年國慶焰火的貓羅溪，都是石虎族群相對穩定的區域或重要的交流廊道。

林業及自然保育署表示，近年來研究發現，石虎會頻繁利用河灘地的草生地休息、覓食、繁殖和育幼，例如台中大安溪、大甲溪、苗栗後龍溪及台中筏子溪都有相關紀錄；石虎生活於淺山，和人類利用高度重疊，棲地的喪失和破碎化仍是重要的威脅。

例如苗栗縣政府自2018年起受理非都市土地2公頃以下太陽能興辦事業計畫，截至2024年1月底，共受理219案，其中91處已核准，顯示石虎重要棲地在苗栗地區持續受到開發案的威脅，林保署認為，應採取因地制宜的措施加強棲地連結，例如生態造林和維持濱溪綠帶。

林業保育署表示，各分署積極推動國土生態綠網及瀕危動物保育計畫，透過加強廊道連結，增加石虎向外圍潛在棲地，如擴展彰化、嘉義的機會。