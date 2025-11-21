快訊

美股早盤／輝達亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊飆升逾600點、台積電ADR漲3.6%

聽新聞
0:00 / 0:00

議員選舉／台中藍白參選搶進 綠營保守提名

聯合報／ 記者余采瀅游振昇／台中報導

中市下屆議員應選62席，民進黨決定提名32人，與本屆相同。國民黨的提名辦法預計12月初會出爐，民眾黨則布局在4席以上的選區推出人選。其中，最受關注的北屯將增1席達7席，綠營保守維持提名3人，藍營參與爆炸，白將協調人選。

民進黨台中市黨部前晚開會討論，公布2026年市議員各選區提名席次，14個選區維持與2022年同樣的32人，至於東南區席次可能從5席減少1席，民進黨仍維持提名3人，讓選區議員備感壓力。

在各選區中，以北屯區最受關注，北屯區由於人口增加，可能從6席增加1席，但民進黨仍保守維持提名3人，包括現任市議員謝家宜、曾朝榮固守基本盤，曾朝榮將交棒兒子曾咨耀參選。市黨部主委許木桂表示，謝家宜代表英系、曾咨耀屬正國會，新潮流將補1人，共提名3席，「不讓白營有空隙可鑽」。

北屯區6席議員在黃健豪當選立委後，藍營僅剩3名資深議員沈佑蓮、陳成添、賴順仁，其中陳成添當選台中地區農會理事長後，不再競選連任。目前已有多名新人搶黨內提名，包括盧秀燕團隊吳宗學、工策會前副總幹事顏建程、仁和里長張永漢、立委江啟臣系統的許育璿都表態爭取出線，初選暗潮洶湧。

藍營人士指出，北屯區選民結構年輕化，也是白營最積極經營的區域。國民黨市黨部主委蘇柏興說，主席鄭麗文剛接任，中央黨部提名辦法尚未下來，預計12月初會出爐；北屯競爭最激烈，勢必要走初選，不排除增加提名席次。

民眾黨則布局在4席以上的選區推出人選，口袋人選包括中市新聞局前局長吳皇昇等人。

市黨部主委陳清龍表示，民眾黨在北屯目前至少有4人表態，太平也有2人爭取出線，目前正協調中，嚴選會贏的人出線。

延伸閱讀

【重磅快評】「一國兩區」先行者蔡英文，民進黨超尷尬

2026台北、桃園、金馬選將未定 徐國勇：盼過年前提名 但恐有例外

民進黨公布明年中市議員選區提名席次 這選區競爭人多

川普：已想好Fed主席人選

相關新聞

議員選舉／台中藍白參選搶進 綠營保守提名

中市下屆議員應選62席，民進黨決定提名32人，與本屆相同。國民黨的提名辦法預計12月初會出爐，民眾黨則布局在4席以上的選...

溪流高灘地石虎熱點 專家建議設保育軸帶

苗栗縣西湖溪疏濬被批評破壞石虎重要廊道，台灣石虎專家、農業部生物多樣性研究所副研究員林育秀表示，河床高灘地是石虎重要移動...

中市府攜手業者 推動在地酒進軍餐桌展現城市風味

台中市農業局為推動在地酒品走入日常、拓展多元消費場域，今天攜手餐飲集團舉辦發表會，展現霧峰、后里、石岡、大安及外埔區等5...

影／彰化無形文化資產媽祖文化4繪本今發行 文化局電子書搶先看

彰化縣去年出版3本彰化民俗慶典台語繪本叫好叫座，文化局再接再厲，以彰化無形文化資產的媽祖文化推出4冊台語繪本，今在縣立圖...

揮手攔車將成過去式！南投智慧候車亭上線 長者最有感

南投縣府推動公車候車環境智慧化，今年完成10座智慧候車亭、6處智慧站牌，草屯大觀站以融入在地意象的特色設計率先啟用，成為...

影／年深日久34年成招牌 豐原太平洋百貨大門美人魚報時鐘有故事

豐原太平洋百貨在地經營達34年，大門口美人魚整點報時鐘吸引人群，常有民眾駐足欣賞；業者說店名有太平洋，讓人聯想起藍色大海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。