企業總動員！行動菩蕯招待千位學童《棒球圓夢之旅》

由中部建築業推動成立的「台灣行動菩薩學協會」，延續世界12強棒球賽台灣打敗日本隊的感動，20日宣布將於11月29日在台中洲際棒球場舉辦《2025舞動你的愛－棒球圓夢之旅》，企業界全力總動員，明星球員不只與孩子面對面，並授教孩子棒球技巧，一圓孩子的棒球夢。

《2025舞動你的愛－棒球圓夢之旅》消息一出，隨即引起各界熱烈響應，企業家們紛紛以行動傳遞愛與祝福。龍寶建設董事長、同時也是協會永遠探訪組組長的張麗莉，親自為孩子設計保暖棒球外套；全成製帽廠贊助時尚棒球帽。

麗明營造董事長吳春山送上美味日光麵；樹德企業董事長吳宜叡提供A4精美收納盒；惠虹廣告負責人馬珊珊準備紀念棒球與加油棒；18度C巧克力工房董事長茆晉(日牂)則以生吐司與曲奇餅相伴，鐵盒上特別印製活動主視覺Logo，極具紀念價值。

關中企業也加入愛心行列，將旗下「東湧熱水器」代言人、同時是「台灣隊長」陳傑憲的簽名球5顆及年度桌曆5份捐出作為摸彩好禮；康博診所代言的多位明星球員亦共襄盛舉，提供簽名球及周邊商品，並特別錄製影片為孩子們加油打氣，活動當天將於現場播放，讓祝福與歡呼一同延伸。

台灣人壽董事長許舒博更熱心協助，安排協會助學的偏鄉學生進入台中洲際棒球場觀賽，親身感受賽場的熱血與感動。這場充滿愛與希望的行動，讓孩子們不僅收穫滿滿的禮物，更感受到社會最真摯的溫暖關懷。

2024年台灣在世界12強棒球賽打敗日本隊，終結日本27年連勝的紀錄，也打破20年來台灣對戰日本0勝9敗的魔咒，全台大瘋狂。「Team Taiwan」這個口號響徹國際，小小島國的那份團結、熱情與永不放棄的精神，深深感動全世界。

棒球已是台灣的「國球運動」，但對偏鄉的孩子而言，看一場棒球賽並非易事─有人從未踏進球場，有人只在電視或影音頻道上看過職業球員的照片或影片。

台灣行動菩薩助學協會助學的89所學校中，有11所擁有棒球隊，且又以偏鄉及原住民孩子居多，當他們看到自己學長在球場上發光發熱，也激發這群孩子「有為者，亦若是」的雄心壯志。

因此協會決定為孩子舉行這場「棒球圓夢之旅」的盛宴，讓學童親身走進夢想的現場，感受團隊合作的力量，並學習勇敢面對挑戰、揮出屬於自己的人生全壘打。

當天活動預計邀請近千位偏鄉學童與課後輔導助學生共同參與。除了下午前往洲際棒球場欣賞熱血沸騰的球賽外，上午亦將於「台中好運來洲際宴展中心」舉辦午宴。

節目內容豐富多彩，特別邀請榮獲國際大賽金牌、並於今年國慶日領唱國歌的彰化縣大村國小合唱團獻唱；同時，也邀請榮獲「2025世界次青少棒錦標賽冠軍」的台中市中山國中棒球隊共襄盛舉，給同是棒球隊的孩子更多鼓舞及鼓勵。

更令人期待的是，現場除了摸彩活動之外，還將迎來多位神秘嘉賓─現役一線職棒球星親臨會場，與孩子們熱情互動及加油打氣，讓帶來滿滿驚喜與感動。這不僅是一場熱血的棒球盛會，更是一場凝聚愛與希望、點亮夢想的溫暖行動。

台灣行動菩薩協會理事長陳三奇(春耕豐穀董事長)表示：「為了讓孩子們能實現棒球的夢想，協會這次全體總動員，從理監事、贊助單位、到好多一路支持的夥伴，大家都義不容辭，只希望把最好的留給學童。對偏鄉孩子來說，能親眼看到球星、走進球場、享受一整天活動，是很難得的事情。」