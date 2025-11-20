台中廢木去哪了？1年2個月2691公噸木屑流向曝光
台中市路樹、家戶等修剪下來的樹枝、樹幹去哪了？環保局統計，去年8月至今年10月，樹枝破碎2691公噸，廢家具板材破碎1971公噸，木屑去化供燃煤鍋爐業者燃燒領用量約3600公噸占最大宗；機關學校約200公噸，市民約300公噸。
環保局表示，台中三座綠資材中心各分布山、海、屯區，能有效分工進行廢木利用，並減少運載的碳排放，把廢棄樹枝或家具板材破碎成木屑放在正確的位置便是資源，運用二手資源落實永續循環，木屑再利用讓廢材變綠金，落實循環經濟理念。
台中第三座綠資材中心為東勢綠資材中心，去年8月啟用，成為山城區廢木再利用的重要基地。園區占地約3.5公頃，保留逾百棵老樹，由東勢及鄰近山城區隊負責清運家戶庭院修剪的樹枝與樹幹，再集中破碎成木屑，免費提供市民與機關利用，讓廢木料成功變身「綠色資源」。
這些木屑可鋪設於土壤表面，兼具美觀、保濕、抑制雜草及減少揚塵等作用，並且能增加土壤有機質、調整酸鹼值。廢家具板材破碎木屑提供燃煤鍋爐業者使用，以降低環境污汙及減少碳排放量。
東勢區清潔隊表示，不同樹種的樹枝或樹幹有很多的用途，良好的樹幹可再利用作為手工藝品，一般樹枝破碎成木屑，可當作土壤覆蓋物抑制雜草、保濕、調節土壤溫度，讓土壤的透氣性較好，另外木屑經過一段時間後也可當作肥料副資材。木屑申請可向清潔隊登記，也可以在台中市環保局「廢木料銀行」官網線上申請。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言