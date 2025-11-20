南投埔里花卉展雙主題區 賞大型花藝花毯玩趣味闖關

埔里花卉展暨南投花卉嘉年華22日起展開，今年雙展區位於花卉物流中心、埔里恒吉宮，除有大型花藝裝置藝術、地景花毯、花卉展覽，活動期間假日還有趣味闖關、表演節目等。

埔里花卉展22日至12月7日登場，2處主題展區埔里花卉物流中心、埔里恒吉宮前廣場同步開展，鎮公所今天對外宣傳，埔里鎮長廖志城表示，花卉物流中心展區以大型花藝裝置藝術為主題，打造「埔里山景、農村風光、好水意象、蝴蝶之鄉」，展現花卉融合自然景觀。

廖志城說，恒吉宮前廣場展區特別將花卉與宗教結合，展出地景花毯作品，此花毯由在地社區攜手花藝老師共同創作，以蝴蝶與山水意象為主題，拼接成色彩鮮明畫面，呈現埔里「花之都」浪漫魅力；活動期間假日有表演節目、親子互動、結合信仰與花藝的小旅行。

農業部農糧署透過埔里鎮公所表示，攜手鎮公所、中華盆花發展協會舉辦花展，透過戶外花藝裝置，吸引民眾感受花卉「五感」，活動期間為地方帶來逾4萬人次參觀者、創造效益超過新台幣1000萬元，由於建立口碑，不少民眾每到11月就期待花展登場。