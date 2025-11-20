快訊

近1月至少虧1.95億！黃立成以太幣遭清算71次「封王」 分析師曝下場

全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

大魯閣10億轉讓2商場 遠雄將接手台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場

南投埔里花卉展雙主題區 賞大型花藝花毯玩趣味闖關

中央社／ 南投縣20日電

埔里花卉展暨南投花卉嘉年華22日起展開，今年雙展區位於花卉物流中心、埔里恒吉宮，除有大型花藝裝置藝術、地景花毯、花卉展覽，活動期間假日還有趣味闖關、表演節目等。

埔里花卉展22日至12月7日登場，2處主題展區埔里花卉物流中心、埔里恒吉宮前廣場同步開展，鎮公所今天對外宣傳，埔里鎮長廖志城表示，花卉物流中心展區以大型花藝裝置藝術為主題，打造「埔里山景、農村風光、好水意象、蝴蝶之鄉」，展現花卉融合自然景觀。

廖志城說，恒吉宮前廣場展區特別將花卉與宗教結合，展出地景花毯作品，此花毯由在地社區攜手花藝老師共同創作，以蝴蝶與山水意象為主題，拼接成色彩鮮明畫面，呈現埔里「花之都」浪漫魅力；活動期間假日有表演節目、親子互動、結合信仰與花藝的小旅行。

農業部農糧署透過埔里鎮公所表示，攜手鎮公所、中華盆花發展協會舉辦花展，透過戶外花藝裝置，吸引民眾感受花卉「五感」，活動期間為地方帶來逾4萬人次參觀者、創造效益超過新台幣1000萬元，由於建立口碑，不少民眾每到11月就期待花展登場。

埔里 花藝
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中央取消南投動物防疫經費 許淑華：地方有事就是地方的責任？

揮手攔車將成過去式！南投智慧候車亭上線 長者最有感

南投草屯發兒童生日禮金每人2萬領到5歲 埔里明天三讀跟進

埔里宮壇前驚見黑衣人開槍討債？警破案：玩具槍演戲拍片炒流量

相關新聞

影／彰化無形文化資產媽祖文化4繪本今發行 文化局電子書搶先看

彰化縣去年出版3本彰化民俗慶典台語繪本叫好叫座，文化局再接再厲，以彰化無形文化資產的媽祖文化推出4冊台語繪本，今在縣立圖...

揮手攔車將成過去式！南投智慧候車亭上線 長者最有感

南投縣府推動公車候車環境智慧化，今年完成10座智慧候車亭、6處智慧站牌，草屯大觀站以融入在地意象的特色設計率先啟用，成為...

影／年深日久34年成招牌 豐原太平洋百貨大門美人魚報時鐘有故事

豐原太平洋百貨在地經營達34年，大門口美人魚整點報時鐘吸引人群，常有民眾駐足欣賞；業者說店名有太平洋，讓人聯想起藍色大海...

影／僅花1446元抽中百萬現金 台中購物節還有7個百萬獎待抽

台中購物節今登錄金額衝破百億達127元億，上午抽出百萬元現金獎，由住西屯區的楊姓市民獨得。他接到市府秘書長黃崇典的報喜電...

彰化水果嘉年華23日登場 批發價8折還有3千份鮮果禮袋大方送

今年因氣候造成水果普遍歉收，價格偏高，彰化果菜市場仍不惜重本，訂11月23日舉辦彰化縣農產品促銷嘉年華，除以8折優惠彰化...

台中巨蛋興建中預計2030年完工 中市府斥資7.6億開闢道路

斥資近百億的台中巨蛋目前施工中，室內場館約可容納2萬人，預計2030年完工。因應完工營運後帶來的龐大人潮，台中市建設局投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。