台中警助日選手處理事故 日台協會贈感謝狀

中央社／ 台中20日電
一名日本籍選手日前到台中參加世壯運賽事後，開車返程途中發生事故，經警方協助達成和解。日台協會台北事務所總務部領事室暨政治部政治室主任河野理沙（左2）日前前往致贈感謝狀。（警方提供）中央社
一名日本籍選手日前到台中參加世壯運賽事後，開車返程途中發生事故，經警方協助達成和解。日台協會台北事務所總務部領事室暨政治部政治室主任河野理沙（左2）日前前往致贈感謝狀。（警方提供）中央社

1名日本籍選手今年5月間到台中參加世壯運賽事，開車返程途中發生事故，經台中警協助他與對方達成和解，日台協會日前致贈感謝狀，警方也回贈「警察公仔」，並期盼雙邊保持友好關係。

台中市警局霧峰分局今天發布新聞稿表示，今年5月間，1名日本籍男性選手來台參加「世界壯年運動會」，並於台中清水區自由車場地參賽，返程途中駕駛租賃小客車與另1輛汽車發生交通事故

台中警方依規定處理後，由於處理流程較為複雜，日男身處異地、語言溝通不便，便尋求「日本台灣交流協會」協助。

經日台協會與台中警方諮詢後，由霧峰警分局諳日文的外事巡佐協助日男溝通協調，全案於今年10月間達成和解，事後該名選手亦致函表達謝意。

日台協會台北事務所總務部領事室暨政治部政治室主任河野理沙，14日率團隊造訪霧峰分局並致贈感謝狀，霧峰警分局分局長林中興也準備「警察公仔」及當地名產回禮，期許能與日台協會持續維持友好關係，並緊密加強合作交流。

日本台灣交流協會 交通事故
