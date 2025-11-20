台中警助日選手處理事故 日台協會贈感謝狀
1名日本籍選手今年5月間到台中參加世壯運賽事，開車返程途中發生事故，經台中警協助他與對方達成和解，日台協會日前致贈感謝狀，警方也回贈「警察公仔」，並期盼雙邊保持友好關係。
台中市警局霧峰分局今天發布新聞稿表示，今年5月間，1名日本籍男性選手來台參加「世界壯年運動會」，並於台中清水區自由車場地參賽，返程途中駕駛租賃小客車與另1輛汽車發生交通事故。
台中警方依規定處理後，由於處理流程較為複雜，日男身處異地、語言溝通不便，便尋求「日本台灣交流協會」協助。
經日台協會與台中警方諮詢後，由霧峰警分局諳日文的外事巡佐協助日男溝通協調，全案於今年10月間達成和解，事後該名選手亦致函表達謝意。
日台協會台北事務所總務部領事室暨政治部政治室主任河野理沙，14日率團隊造訪霧峰分局並致贈感謝狀，霧峰警分局分局長林中興也準備「警察公仔」及當地名產回禮，期許能與日台協會持續維持友好關係，並緊密加強合作交流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言