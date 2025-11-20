快訊

影／彰化無形文化資產媽祖文化4繪本今發行 文化局電子書搶先看

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府和文化局一口氣推出4本與媽祖文化有關的台語繪本。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府和文化局一口氣推出4本與媽祖文化有關的台語繪本。記者簡慧珍／攝影

彰化縣去年出版3本彰化民俗慶典台語繪本叫好叫座，文化局再接再厲，以彰化無形文化資產的媽祖文化推出4冊台語繪本，今在縣立圖書館發表，即日起到年底在縣內5個公立圖書館展出繪本故事，本（11）月22日至30日舉辦8場說故事活動，限額參加、報名要快。

縣政府邀請彰化南瑤宮、社頭枋橋頭天門宮、伸港福安宮、埔鹽福安宮的管理委員會主任委員及幹部，和4冊繪本的作家、插畫家，出席今半線台語故事繪本新書發表會，由彰化市中山國小小朋友的精彩台語講古揭開序幕。

縣長王惠美表示，彰化建縣三百年，歷史及文化底蘊深厚，去年出版花壇白沙坑迎燈排、鹿港魯班公宴、芳苑海牛採蚵的繪本，發行後迴響熱烈，縣政府呼應媽祖祈福文化節規畫出版繪本，問題是媽祖宮廟百百間，要寫哪些媽祖文化？再三思考後以登錄彰化無形文化資產為優先，選定四座主祀媽祖的宮廟製作繪本。

媽祖文化繪本獲文化部「推動國家語言發展計畫」補助款129萬8000元，縣款146萬2000元，合計276萬元，自去年8月開始籌畫製作，經作家陳育萱、施養慧、黃祿怡、余益興撰寫，插畫家吳欣芸、林一先、知亞、許家畇繪圖，今同時推出華、台的紙本書、有聲書及電子書。

作家余益興現任台中市成功國小校長，身為彰化縣永靖鄉子弟的他今坦言不熟悉同安寮十二庄請媽祖，約半年前接案，利用公餘時間拚命讀文史資料仍「感覺空空的」，獲知同安寮十二庄舉辦兩天一夜請媽祖，他報名全程參與，深入了解活動細節加上過去撰寫家鄉永靖的村史，寫繪本故事時下筆如有神助，透過故事中主角寫出同安寮十二庄請媽祖的歷史與意義。

文化局表示，即日起至今年12月31日，在縣立圖書館、社頭、伸港、福興、埔鹽鄉立圖書館舉辦這4本繪本的故事插畫展，4本繪本附有華語與台語的有聲書和電子書，即日起可在縣立圖書館借閱實體繪本書，也可到彰化縣文化局官網線上瀏覽電子書。

彰化縣政府和文化局推出4本與媽祖文化有關的台語繪本，邀請相關宮廟管委會主任委員、繪本的作者和插畫家出席發表會。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府和文化局推出4本與媽祖文化有關的台語繪本，邀請相關宮廟管委會主任委員、繪本的作者和插畫家出席發表會。記者簡慧珍／攝影

媽祖 圖書館
