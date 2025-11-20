揮手攔車將成過去式！南投智慧候車亭上線 長者最有感

南投縣府推動公車候車環境智慧化，今年完成10座智慧候車亭、6處智慧站牌，草屯大觀站以融入在地意象的特色設計率先啟用，成為縣內示範點。縣府並規畫明年至少再增設28處，全縣智慧型候車設施將達44處。

南投縣政府幅員廣大，公車路線與班次相對有限，許多長者過去常久候不到公車，一等就是半小時以上；甚至因擔心遭司機漏看，不得不站在馬路邊揮手示意，也有學生反映，下雨天視線差，司機往往看不清有人候車，錯過又得再等下一班，成為縣府推動智慧候車改善的重要理由。

草屯鎮大觀站智慧候車亭啟用後成為縣內示範據點，啟用典禮吸引大批民眾與教會教友到場。草屯基督長老教會主任牧師黃清立表示，過去常看見民眾在門口等車等得不耐煩，如今有了智慧候車亭，不僅能遮風避雨，還能即時掌握到站時間，「乎民眾足方便、縣政府真感心！」

交通管理所長王丞達說，候車亭除基本照明、座椅、遮雨棚外，更導入智慧設計，包括即時班車資訊看板與「乘車服務鈕」。民眾按下按鈕即可亮燈提醒司機，避免因視線不佳而錯過，大幅提升搭車安全性。智慧站體採太陽能獨立供電，不受停電影響，可確保資訊不中斷，同時提升夜間可視性與節能效果。

南投縣長許淑華表示，智慧候車服務的目的不只是「變漂亮」，更是讓民眾搭車不再靠運氣。她強調，偏鄉與主要城鎮同樣需要便利交通，未來智慧候車亭將逐步擴大布建，讓南投每一位需要公車的人，都能等得安心、坐得放心。