快訊

末日毀滅感！一段日本90年代的家庭崩壞告白

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

影／僅花1446元抽中百萬現金 台中購物節還有7個百萬獎待抽

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中購物節今抽出首個百萬現金獎。記者黃寅／攝影
台中購物節今抽出首個百萬現金獎。記者黃寅／攝影

台中購物節今登錄金額衝破百億達127元億，上午抽出百萬元現金獎，由住西屯區的楊姓市民獨得。他接到市府秘書長黃崇典的報喜電話時，一度默聲，直到被主持人問到是不是以為是詐騙電話時，才說「聽起來很像」，引起現場一陣笑聲，黃崇典則說自己要回去檢討檢討。

據了解，楊姓市民僅花了1446元就抽中大獎，地點據回憶可能是在東區的LaLaport台中店，至於買了什麼東西則忘了，但是用雲端發票登錄。

經發局說，台中購物節期間，每月抽出兩個一百萬元獎，兩個月就有4個一百萬元獎，加上每破一百億元的登錄金額就加碼增加1個一百萬元獎，依去年記錄可有3個，也就是原本購物節有7個一百萬元獎可抽，昨天因市長盧秀燕指示要掌握住政府普發1萬元商機，因此再增加1個，讓今天抽出一百萬元獎後，仍還有7個待抽。

另外，此屆購物節還設了3個外籍人士獎，每個1萬美元，今也同步抽出1個獎。同時，也抽出為歡慶APP下載破3百萬次的加碼住宿券。現場還宣布，下一個百萬汽車、百萬現金獎就在月底，歡迎民眾踴躍消費、累積中獎機會。

黃崇典說，台中購物節成功邁入第七屆，消費登錄金額屢創新高，這份優異的成績單，不僅是市民共同努力的成果，更是印證「台中經濟，六都第一」絕非口號，而是事實。

他說，購物節獨創的日日抽、周周抽、月月抽、加碼抽等多層次抽獎模式，已成為全台城市活動的典範，其創新性與成熟度，更成功獲得國際創意權威—美國TITAN泰坦創新大獎最高榮譽「白金獎」、以及國家產業創新獎等國內外重量級肯定，證明台中舉辦大型慶典活動的全球競爭力。

黃崇典說，市府推動購物節，目標是讓經濟發展的果實遍及每個角落。選擇在最具代表性的建國市場舉辦這場抽獎盛事，就是希望透過市民的實際參與，引導人潮與消費，讓傳統市場的攤商也能搭上這波慶典經濟熱潮，持續活絡基層民生經濟。

台中市政府秘書長黃崇典（右二）向獲百萬元現金的楊姓市民報喜。記者黃寅／攝影
台中市政府秘書長黃崇典（右二）向獲百萬元現金的楊姓市民報喜。記者黃寅／攝影
台中購物節今在律師吳中和（左二）見證下抽出首個百萬現金獎。記者黃寅／攝影
台中購物節今在律師吳中和（左二）見證下抽出首個百萬現金獎。記者黃寅／攝影
台中購物節今抽出首個百萬現金獎。記者黃寅／攝影
台中購物節今抽出首個百萬現金獎。記者黃寅／攝影

經濟發展 成功
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台中購物節抽百萬汽車！沙鹿男「以為詐騙掛電話」 二度通話才相信

中市府出席比利時國王節慶祝酒會 共享台中購物節成績

張峯源出席比利時駐台辦活動 分享「台中購物節」有外國人專屬大獎

非洲豬瘟專案報告曝光！綠議員轟「2基層背鍋」看完只有更生氣

相關新聞

影／僅花1446元抽中百萬現金 台中購物節還有7個百萬獎待抽

台中購物節今登錄金額衝破百億達127元億，上午抽出百萬元現金獎，由住西屯區的楊姓市民獨得。他接到市府秘書長黃崇典的報喜電...

台中巨蛋興建中預計2030年完工 中市府斥資7.6億開闢道路

斥資近百億的台中巨蛋目前施工中，室內場館約可容納2萬人，預計2030年完工。因應完工營運後帶來的龐大人潮，台中市建設局投...

揮手攔車將成過去式！南投智慧候車亭上線 長者最有感

南投縣府推動公車候車環境智慧化，今年完成10座智慧候車亭、6處智慧站牌，草屯大觀站以融入在地意象的特色設計率先啟用，成為...

影／年深日久34年成招牌 豐原太平洋百貨大門美人魚報時鐘有故事

豐原太平洋百貨在地經營達34年，大門口美人魚整點報時鐘吸引人群，常有民眾駐足欣賞；業者說店名有太平洋，讓人聯想起藍色大海...

彰化水果嘉年華23日登場 批發價8折還有3千份鮮果禮袋大方送

今年因氣候造成水果普遍歉收，價格偏高，彰化果菜市場仍不惜重本，訂11月23日舉辦彰化縣農產品促銷嘉年華，除以8折優惠彰化...

水湳轉運中心 預計直接銜接國道1號

水湳經貿園區重要建設年底前陸續營運，水湳轉運中心交通銜接問題最受關注。轉運中心預計明年6月啟用，但連接國道的立體匝道停留...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。