影／僅花1446元抽中百萬現金 台中購物節還有7個百萬獎待抽

台中購物節今登錄金額衝破百億達127元億，上午抽出百萬元現金獎，由住西屯區的楊姓市民獨得。他接到市府秘書長黃崇典的報喜電話時，一度默聲，直到被主持人問到是不是以為是詐騙電話時，才說「聽起來很像」，引起現場一陣笑聲，黃崇典則說自己要回去檢討檢討。

據了解，楊姓市民僅花了1446元就抽中大獎，地點據回憶可能是在東區的LaLaport台中店，至於買了什麼東西則忘了，但是用雲端發票登錄。

經發局說，台中購物節期間，每月抽出兩個一百萬元獎，兩個月就有4個一百萬元獎，加上每破一百億元的登錄金額就加碼增加1個一百萬元獎，依去年記錄可有3個，也就是原本購物節有7個一百萬元獎可抽，昨天因市長盧秀燕指示要掌握住政府普發1萬元商機，因此再增加1個，讓今天抽出一百萬元獎後，仍還有7個待抽。

另外，此屆購物節還設了3個外籍人士獎，每個1萬美元，今也同步抽出1個獎。同時，也抽出為歡慶APP下載破3百萬次的加碼住宿券。現場還宣布，下一個百萬汽車、百萬現金獎就在月底，歡迎民眾踴躍消費、累積中獎機會。

黃崇典說，台中購物節成功邁入第七屆，消費登錄金額屢創新高，這份優異的成績單，不僅是市民共同努力的成果，更是印證「台中經濟，六都第一」絕非口號，而是事實。

他說，購物節獨創的日日抽、周周抽、月月抽、加碼抽等多層次抽獎模式，已成為全台城市活動的典範，其創新性與成熟度，更成功獲得國際創意權威—美國TITAN泰坦創新大獎最高榮譽「白金獎」、以及國家產業創新獎等國內外重量級肯定，證明台中舉辦大型慶典活動的全球競爭力。