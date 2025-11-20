影／僅花1446元抽中百萬現金 台中購物節還有7個百萬獎待抽
台中購物節今登錄金額衝破百億達127元億，上午抽出百萬元現金獎，由住西屯區的楊姓市民獨得。他接到市府秘書長黃崇典的報喜電話時，一度默聲，直到被主持人問到是不是以為是詐騙電話時，才說「聽起來很像」，引起現場一陣笑聲，黃崇典則說自己要回去檢討檢討。
據了解，楊姓市民僅花了1446元就抽中大獎，地點據回憶可能是在東區的LaLaport台中店，至於買了什麼東西則忘了，但是用雲端發票登錄。
經發局說，台中購物節期間，每月抽出兩個一百萬元獎，兩個月就有4個一百萬元獎，加上每破一百億元的登錄金額就加碼增加1個一百萬元獎，依去年記錄可有3個，也就是原本購物節有7個一百萬元獎可抽，昨天因市長盧秀燕指示要掌握住政府普發1萬元商機，因此再增加1個，讓今天抽出一百萬元獎後，仍還有7個待抽。
另外，此屆購物節還設了3個外籍人士獎，每個1萬美元，今也同步抽出1個獎。同時，也抽出為歡慶APP下載破3百萬次的加碼住宿券。現場還宣布，下一個百萬汽車、百萬現金獎就在月底，歡迎民眾踴躍消費、累積中獎機會。
黃崇典說，台中購物節成功邁入第七屆，消費登錄金額屢創新高，這份優異的成績單，不僅是市民共同努力的成果，更是印證「台中經濟，六都第一」絕非口號，而是事實。
他說，購物節獨創的日日抽、周周抽、月月抽、加碼抽等多層次抽獎模式，已成為全台城市活動的典範，其創新性與成熟度，更成功獲得國際創意權威—美國TITAN泰坦創新大獎最高榮譽「白金獎」、以及國家產業創新獎等國內外重量級肯定，證明台中舉辦大型慶典活動的全球競爭力。
黃崇典說，市府推動購物節，目標是讓經濟發展的果實遍及每個角落。選擇在最具代表性的建國市場舉辦這場抽獎盛事，就是希望透過市民的實際參與，引導人潮與消費，讓傳統市場的攤商也能搭上這波慶典經濟熱潮，持續活絡基層民生經濟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言