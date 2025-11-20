聽新聞
0:00 / 0:00
彰化水果嘉年華23日登場 批發價8折還有3千份鮮果禮袋大方送
今年因氣候造成水果普遍歉收，價格偏高，彰化果菜市場仍不惜重本，訂11月23日舉辦彰化縣農產品促銷嘉年華，除以8折優惠彰化優鮮優質農產品外，當天上午9點半開始發送限量3000份免費試吃鮮果禮袋，現場還有美食品嘗及音樂饗宴，還可以摸彩，縣長王惠美歡迎鄉親踴躍參加。
彰化果菜市場總經理杜國忠說，雖然今年水果普遍價格較高，但彰化果菜市場仍配合政府照顧農民及消費者的用心，比照往年仍舉辦彰化農產品促銷嘉年華，壓力儘管不小，仍然戮力完成；過去現場贈送給民眾的水果，都是削好的，卻不耐放，今年改以鮮果禮袋做為贈品。
彰化果菜市場訂23日上午9時到下午1時，在彰化果菜市場舉辦水果嘉年華活動，包括縣長王惠美、彰化果菜市場理事主席陳建宏等人，今天上午一起為活動宣傳。
王惠美說，水果嘉年華活動當日早上8點，就安排精采表演及當天限定優惠促銷農特產品展售，9點半開始發送限量3000份免費試吃鮮果禮袋，裡面有新鮮現採的香蕉、柑橘、百香果、紅龍果及柳丁等鮮果。當天還有200項獎品的摸彩活動，並提供市場批發價的8折優惠，水果物廉價美，歡迎鄉親把握機會來果菜市場消費，支持彰化農民種植的在地優鮮水果。
王惠美表示，近年縣府補助彰化果菜市場辦理「彰化果菜市場農業產銷必要設施工程」，由農糧署補助5920萬，縣府也補助988萬元，預期今年完工，希望能夠帶領市場業績蒸蒸日上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言