台中巨蛋興建中預計2030年完工 中市府斥資7.6億開闢道路

斥資近百億的台中巨蛋目前施工中，室內場館約可容納2萬人，預計2030年完工。因應完工營運後帶來的龐大人潮，台中市建設局投入7億6027萬元，新闢「巨蛋好宅東側25米計畫道路」，道路長220公尺，並設置3.2公尺寬的實體人行道，預計明年底完工通車。

台中巨蛋位於北屯區14期重劃區，占地6.9公頃，規劃主副場館，主場館可容納1萬5500席，副場館則規劃3000至5000席，能依賽事調整座位配置，完工後可舉行大型演唱會與展覽，以及網球、拳擊、籃球等運動賽事。

建設局長陳大田指出，此次新闢道路位於北屯區核心地帶，鄰近台中巨蛋、巨蛋好宅一期及二期社會住宅，以及規劃中的實驗小學，區域人口密集、發展潛力強勁。考量台中巨蛋完工後營運帶來的人潮，以及未來社宅入住、周邊可能出現逾2萬民眾車流，提早規劃新道路，因應未來交通通行動線。

陳大田說，「北屯區巨蛋好宅東側25米計畫道路開闢工程」，全線規劃雙側3.2公尺寬人行道及無障礙斜坡設施，並同步建置共同管溝，減少日後道路重複開挖，打造安全、美觀且宜人的步行空間。

建設局指出，該工程總經費7億6027萬元，其中工程費約1億1000萬元、用地費約6億5027萬元，道路全長約220公尺、寬25公尺，設置完善人行系統與公共管線，工程預計2026年底完工通車。