台中熱傷害病例多 市府試用風扇衣

台中市年平均高溫天數已連續多年攀升，今年更突破百日，熱傷害就診人數多年來連續占全國第一。市府基層戶外人員反映，現行防護裝備有限，防護不足，盼購置風扇衣，議員要求明年夏季前應完成配置。中市府表示，已有局處採購試辦風扇衣，將視同仁反饋意見評估是否擴大辦理或調整。

根據衛福部統計，2017年起台中市熱傷害就診人數就居高不下，甚至多年連續全國第一。去年568人、2025年截至9月為443人，也居六都之冠。儘管台南、高雄被視為更炎熱城市，但台中熱傷害病例卻最高，顯示高溫與戶外工作的風險已成為台中急迫的公衛課題。

藍綠多位議員為基層請命，希望比照新北市購足風扇衣。議員張玉嬿表示，市府各局處戶外執勤人力分布廣泛，包括清潔隊、工務工程工班、交通稽查與停管員皆必須長時間處在高溫環境，但現行防護多停留在帽子、袖套或涼感巾等基本配備，實際降溫效果有限。

風扇衣因具備空氣循環、蒸散降溫的功能，被視為新型防熱裝備。議員指出，實測可降低體感溫度約3度，每件價格落在2500至4000元之間，對戶外高溫工作者而言是「能明顯改善狀況的必要投資」。

市長盧秀燕表示，風扇衣已成各縣市新趨勢，台中多個局處已著手試辦，後續將依同仁實際使用回饋，決定是否擴大辦理或調整配置方向。基層則期盼市府能加速決策，在明年夏季到來前，讓所有戶外高溫作業人員都能擁有更完整的防護。

勞工局指出，勞動部今年9月已將風扇衣納入補助項目，市府勞檢處已購置10件試用，後續會積極爭取預算並擬定補助規範。

環保局表示，目前已規畫先採購50套，供清潔隊員使用；建設局與交通局則強調將依試辦效果評估是否全面推行。