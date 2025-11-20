水湳轉運中心 預計直接銜接國道1號

水湳經貿園區重要建設年底前陸續營運，水湳轉運中心交通銜接問題最受關注。轉運中心預計明年6月啟用，但連接國道的立體匝道停留在可行性研究階段；市府昨表示，預計採取直接連接國道1號的方式，力拚今年底送可行性研究報告到交通部。

水湳經貿園區各大建設陸續到位，除了已經試營運的台中綠美圖、國際會展中心，負責承擔交通重任的水湳轉運中心明年第一季完工、6月啟用，台中流行影音中心預計明年底對外開放，台灣智慧營運塔在顧問標結案階段，台中超巨蛋則力拚2030年前營運。

地方居民擔心各項建設完成後，水湳經貿園區周邊交通量勢必大增，不過轉運中心並未直接銜接國道，不少人擔心客運行駛平面道路造成交通壅塞。

交通局長葉昭甫表示，市府提出水湳轉運中心銜接國道1號3種方案，分別是銜接台74線進入北屯二交流道、連接大雅交流道，以及在從轉運中心新闢匝道接上國道一號主線；上月立法院副院長江啟臣邀集相關部會視察，初步確定採取第3個方案直接銜接國道1號。

葉昭甫指出，高速公路局也在施作國道1號后里到大雅路段拓寬工程，從目前3車道往外拓寬，水湳轉運中心銜接國道1號匝道可能會與相關工程一起處理，市府也提出3種方案，最高將耗資122.47億元，將一併送到交通部審查。

至於工程期程，葉昭甫表示12月初完成可行性研究報告期末審查，力拚今年底前提送報告到交通部；轉運中心開闢匝道直接銜接國道主線是國內頭一遭，無法確定中央如何審查，再加上公文往返時間，無法確定何時開工，市府會盡力加快腳步。

當地藍綠議員均提醒，水湳轉運中心明年中就要啟用，銜接國道的匝道的時間不可能趕得上，屆時周邊的中清路、環中路很可能會大塞車，交通局要提早規畫更嚴密的疏導方案，應對可能產生的交通瓶頸。

葉昭甫說，水湳轉運中心啟用後會先針對國道客運，收斂20多條國道路線到轉運中心內，再搭配10多條市區客運路線，盡可能整合周邊的停靠站點，搭配路線數量與紅綠燈，通盤檢討如何度過國道銜接匝道完工前的交通黑暗期。