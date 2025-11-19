新光三越氣爆監院指中市府警覺不足 何欣純：讓人感覺台中不安全

台中新光三越百貨今年2月13日發生氣爆案，造成5死38傷，監察院昨天發布調查報告，直指中市府未發覺新光違法施工，欠缺警覺性與敏感度。代表民進黨參選台中市長的立法委員何欣純今表示，爆炸案是所有市民心中的痛，也讓人感覺台中市是不安全的，但改正需要勇氣、找解方解決問題也需要魄力。

何欣純說，如果盧市府不願意面對問題、不願意用實際的行動來改正，這不會是市民所願意看到的。身為地方的父母官，市長的天職就是要保護市民的生命及安全，從新光三越爆炸案涉及的公共安全問題，到非洲豬瘟帶來廚餘和食安的問題、到前幾天西屯大叔被球棒圍毆的治安問題，都涉及地方政府有沒有作為和效率，做市長就是要有能力解決問題。

監院昨通過監察委員王幼玲、王麗珍、張菊芳提出的調查報告，認定新光三越中港店在氣爆案發生時正在室內裝修，卻沒有依建築法與消防法申請許可、提報計畫，中市府毫無察覺，欠缺主管業務的警覺性與敏感度，應檢討改進。

台中市長盧秀燕今天表示，看到這分報告她其實是高興的，可以從中發現制度漏洞。商業行為千百萬種，政府限於人力經費，會要求業者自主申報，但各行各業總有人不按規定申報，不能全部苛責政府；這次事件也值得反思，萬一有人不申報該怎麼辦，政府怎麼去查？

她建議，目前部分商業行為有簽證制度，比如商家報稅要由會計師簽證，為國家負責把關；百貨公司也可以有類似做法，是否能規定大型百貨商場必須聘僱安全人員，負責監督工程申報？不過這可能不是市府能做的，業者會抗議為何台中和其他縣市不一樣。