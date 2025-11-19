中市府宣布普發1萬元花在台中 有機會中百萬元獎

政府普發1萬元該怎麼花最好？台中市政府經濟發展局今表示，在市長盧秀燕指示下，為掌握這個商機，決定為台中購物節活動增加1個一百萬獎，讓民眾可以「領1萬、中百萬」有機會把1萬元放大成一百萬元。民眾只要到台中消費，並把消費金額登錄到「台中通」APP，就有機會抽中100萬元獎，鼓勵民眾「把消費留在台中」，刺激國旅商機。

經發局長張峯源說，現正值台中購物節期間，原本每月抽出兩個一百萬元獎，兩個月就有4個一百萬元獎，加上每破一百億元的登錄金額還可增加1個一百萬元獎，依去年記錄可有3個，也就是原本購物節期間有7個一百萬元獎可抽。除了因日前已突破百億抽出1個百萬元獎，現在因市長指示再增加1個，讓一百萬元獎仍還有7個。

他說，台中人氣旅遊景點眾多，依觀光署資料統計，今年1至9月主要觀光景點造訪人次破億，是全國前3大旅遊目的地，住宿率排六都第2。加上年底各項活動接連推出，包含花毯節、耶誕嘉年華、綠美圖開幕、台灣龐克折返跑音樂節等，趁現在用萬元暢遊台中、享受美食購物景點最划算。

張峯源說，觀光署分析2024年國旅平均每人每次支出為2323元，過夜且有住宿支出者為5348元。1萬元消費將可支撐近2次過夜國旅，盧市長為協助26萬店家掌握「普發國旅商機」，決定加碼百萬元的獎項，用最簡單、最超值的方式，讓民眾把「消費留在台中」。只要遨遊熱門景點、吃美食、血拚消費，就有機會把1萬元放大100倍。