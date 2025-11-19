聽新聞
彰化員林玉意宮義剪列車到埔心 弱勢民眾容光煥發迎歲末
彰化縣員林玉意宮志工團義剪列車，今下午開到埔心鄉埔心社區活動中心，25名弱勢民眾如願被剪出滿意髮型，還收到玉意宮贈送禮物，和埔心社區發展協會理事長許增鏞送小紅包，個個笑咪咪離去。
事前通知符合資格的剪髮民眾來自仁里、義民、芎蕉、二重、大華、埤腳6村，並不侷限埔心村，還不到下午3點就到活動中心門外等候，埔心社區發展協會志工在活動中心內擺好桌椅。員林玉意宮志工團義剪團由美髮師余碧娟領軍，和玉意宮住持黃世宗準時到達，剪髮民眾排隊入座，說明想剪的髮型，只見8名美髮師飛快梳、剪，約1小時為25名民眾剪出新髮型。
員林玉意宮義剪活動舉辦逾15年，範圍涵蓋台中、南投、雲林等中部縣市偏鄉，住持黃世宗說，平日藉由宗教文化交流到鄰近縣市參訪友廟，同時到附近走動，了解當地民眾需求，從中發現弱勢民眾需要剪髮服務，就與一群有愛心願義剪的美髮師到各地服務，埔心社區是他們第二次來。
埔心社區理事長許增鏞表示，很感謝員林玉意宮不但來義剪，也贈送飲品、藥布等實用禮物，讓弱勢民眾歲末年終容光煥發迎接新年，又拿到對身體有益的補品和痠痛藥布，他送小紅包共襄盛舉，期待埔心弱勢民眾在寒冬感受社會溫暖。
