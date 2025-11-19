快訊

畢業生參加獸醫國考 竟在考場用手機上網找答案...須向公庫支付6萬

投信獨壓買方！三大法人續砍326.52億元 8大成值百億股全倒

名醫江漢聲遭輔大校友持刀攻擊 新北檢7日起訴殺人未遂、求刑7年

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化員林玉意宮義剪列車到埔心 弱勢民眾容光煥發迎歲末

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林玉意宮志工團到埔心鄉埔心社區活動中心義剪。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林玉意宮志工團到埔心鄉埔心社區活動中心義剪。記者簡慧珍／攝影

彰化員林玉意宮志工團義剪列車，今下午開到埔心鄉埔心社區活動中心，25名弱勢民眾如願被剪出滿意髮型，還收到玉意宮贈送禮物，和埔心社區發展協會理事長許增鏞送小紅包，個個笑咪咪離去。

事前通知符合資格的剪髮民眾來自仁里、義民、芎蕉、二重、大華、埤腳6村，並不侷限埔心村，還不到下午3點就到活動中心門外等候，埔心社區發展協會志工在活動中心內擺好桌椅。員林玉意宮志工團義剪團由美髮師余碧娟領軍，和玉意宮住持黃世宗準時到達，剪髮民眾排隊入座，說明想剪的髮型，只見8名美髮師飛快梳、剪，約1小時為25名民眾剪出新髮型。

員林玉意宮義剪活動舉辦逾15年，範圍涵蓋台中、南投、雲林等中部縣市偏鄉，住持黃世宗說，平日藉由宗教文化交流到鄰近縣市參訪友廟，同時到附近走動，了解當地民眾需求，從中發現弱勢民眾需要剪髮服務，就與一群有愛心願義剪的美髮師到各地服務，埔心社區是他們第二次來。

埔心社區理事長許增鏞表示，很感謝員林玉意宮不但來義剪，也贈送飲品、藥布等實用禮物，讓弱勢民眾歲末年終容光煥發迎接新年，又拿到對身體有益的補品和痠痛藥布，他送小紅包共襄盛舉，期待埔心弱勢民眾在寒冬感受社會溫暖。

彰化縣員林玉意宮志工團到埔心鄉埔心社區活動中心義剪並贈送禮品，埔心社區發展協會理事長許增鏞（左）送小紅包。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林玉意宮志工團到埔心鄉埔心社區活動中心義剪並贈送禮品，埔心社區發展協會理事長許增鏞（左）送小紅包。記者簡慧珍／攝影

員林 剪髮 髮型 公益活動 彰化
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

綠選對會擬今拍板劉建國選雲林、陳品安戰苗栗 協調彰化4搶1

影／彰化1死2傷驚悚車禍！女騎士停等紅燈 後方轎車沒煞車輾過去肇逃

彰化鐵路高架化遭地方反彈 花壇及二水機檢站採一般徵收待溝通

獸醫從政！林世賢宣布參選彰化縣長 以「彰化囝仔」故事描繪城市轉型藍圖

相關新聞

泥菩薩過江？台中垃圾山愈堆愈高卻幫外縣市燒垃圾 盧秀燕給承諾了

台中垃圾處理問題日趨嚴重，但轄內3座焚化廠仍在焚燒外縣市垃圾與一般事業廢棄物，議員指出中市的事業廢棄物焚燒費用多年未調，...

中市府宣布普發1萬元花在台中 有機會中百萬元獎

政府普發1萬元該怎麼花最好？台中市政府經濟發展局今表示，在市長盧秀燕指示下，為掌握這個商機，決定為台中購物節活動增加1個...

彰化員林玉意宮義剪列車到埔心 弱勢民眾容光煥發迎歲末

彰化縣員林玉意宮志工團義剪列車，今下午開到埔心鄉埔心社區活動中心，25名弱勢民眾如願被剪出滿意髮型，還收到玉意宮贈送禮物...

新光三越氣爆「監院指中市府警覺不足」 盧秀燕：正面看待報告

台中新光三越百貨今年2月13日發生氣爆案，釀5死38傷，監察院昨天發布調查報告，直指中市府未發覺新光違法施工，欠缺警覺性...

天冷換季潮湧現！彰化和美舊衣回收桶吃撐「吐滿地」

彰化縣和美鎮多處舊衣回收桶可能因民眾換季，都「吃撐」甚至「吐」得滿地，影響市容。彰化縣環保局表示，舊衣可以回收再利用，目...

陳世凱拍宣導片 盧秀燕：宣導交通新政理所當然

交通部長陳世凱與藝人沈文程合拍高齡換照宣導廣告，獲熱烈討論。台中市議員張廖乃綸今天質詢市長盧秀燕對宣導影片看法，盧秀燕說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。