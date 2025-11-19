快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

南投縣啟用智慧候車亭 搭公車按鈕亮燈免衝馬路攔車

中央社／ 南投縣19日電

南投縣府今年在南投市、草屯鎮、埔里鎮陸續設置10處智慧候車亭及6處智慧站牌，提供公車到站或預計等候時間，還有免讓民眾舉手攔車的乘車服務鈕，提供候車者更安全服務。

南投縣政府推動候車亭改善與建置，今年共完成10處智慧候車亭及6處智慧站牌，提供即時班車到站或等候時間；今天在草屯鎮中正路「大觀」站舉辦智慧候車亭啟用典禮，縣長許淑華出席說，智慧候車亭公車到站資訊看板採太陽能板供電，符合環保永續理念。

許淑華說，智慧候車亭提供遮雨、座椅、照明，更加裝「乘車服務鈕」，民眾若有搭車需求，可在候車亭內按鈕、亮燈，公車司機到站前便能提早看見搭車需求，民眾無須看到公車駛近才衝到馬路舉手攔車，降低交通意外風險；明年至少新增28處智慧候車亭或站牌，盼鄉鎮村里長大力協助取得用地，加速智慧候車普及。

南投縣政府工務處交通管理所長王丞達說，去年起盤點縣內公車路線運量、評估各公車站搭車人次，規劃興建智慧候車亭與智慧站牌，今年在南投市、草屯鎮、埔里鎮陸續設置10處智慧候車亭、6處智慧站牌，其中大觀站更是融入在地意象的特色智慧候車亭。

南投縣 公車路線 許淑華
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

操場破損多年 千萬經費助鹿谷國中翻新 許淑華：孩子不能等

南投沒放颱風假？臉書「咕嚕、咕嚕」爆留言 縣長回應了

南投未停班課臉書被灌爆 許淑華：依科學判斷較正確

非洲豬瘟補助遺漏這幾攤 許淑華請命喊話市府擴大納入

相關新聞

泥菩薩過江？台中垃圾山愈堆愈高卻幫外縣市燒垃圾 盧秀燕給承諾了

台中垃圾處理問題日趨嚴重，但轄內3座焚化廠仍在焚燒外縣市垃圾與一般事業廢棄物，議員指出中市的事業廢棄物焚燒費用多年未調，...

議員曝台中超巨蛋「外觀像貝殼或葉子」 盧秀燕：不會是傳統蛋型

台中市力推超巨蛋，目前在民間自提計畫階段，議員今天爆料，聽說送入的草案設計，超巨蛋外觀又像貝殼、又像葉子，非常具備科技感...

新光三越氣爆「監院指中市府警覺不足」 盧秀燕：正面看待報告

台中新光三越百貨今年2月13日發生氣爆案，釀5死38傷，監察院昨天發布調查報告，直指中市府未發覺新光違法施工，欠缺警覺性...

天冷換季潮湧現！彰化和美舊衣回收桶吃撐「吐滿地」

彰化縣和美鎮多處舊衣回收桶可能因民眾換季，都「吃撐」甚至「吐」得滿地，影響市容。彰化縣環保局表示，舊衣可以回收再利用，目...

陳世凱拍宣導片 盧秀燕：宣導交通新政理所當然

交通部長陳世凱與藝人沈文程合拍高齡換照宣導廣告，獲熱烈討論。台中市議員張廖乃綸今天質詢市長盧秀燕對宣導影片看法，盧秀燕說...

找到了！2名國中生街頭助摔倒婦 原來是3成年人現場更暖心

找到了！一名婦人前天在豐原街頭身體不適獲幫助，她原以為是二名豐南國中學生幫忙，家人上網要尋找善心學生想致謝，記者今天找到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。