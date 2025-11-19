新光三越氣爆「監院指中市府警覺不足」 盧秀燕：正面看待報告

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中新光三越百貨年初發生氣爆，百貨12樓爆炸現場，強烈的氣爆威力造成牆面爆開。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
台中新光三越百貨今年2月13日發生氣爆案，釀5死38傷，監察院昨天發布調查報告，直指中市府未發覺新光違法施工，欠缺警覺性與敏感度。台中市長盧秀燕今天表示，要正面看待這分報告，從中發現制度漏洞，建議以後大型商場施工要設置強制通報制度。

監院昨通過監察委員王幼玲、王麗珍、張菊芳提出的調查報告，認定新光三越中港店在氣爆案發生時正在室內裝修，卻沒有依建築法與消防法申請許可、提報計畫，中市府毫無察覺，欠缺主管業務的警覺性與敏感度，應檢討改進。

台中市無黨籍議員吳佩芸今天在議會質詢表示，新光三越這麼大型的百貨竟無視法規，市府不能欠缺警覺心與敏感度，希望市府加緊檢討，讓市民安心。民進黨議員林德宇也說，調查報告說明，市府對新光三越氣爆責無旁貸，一定要深刻檢討，不要對大財團放水。

都市發展局長李正偉解釋，都發局每年處理工安申報2.7萬件，配合各目的事業主稽查4000件到5000件，但只有25個人力負責這項業務，真的沒辦法對所有行業稽查；市府已建立工安全民督工制度，300平方公尺以上的商場施工要設置告示牌，也會加強與各局處的橫向聯繫。

盧秀燕說，看到這分報告她其實是高興的，可以從中發現制度漏洞。商業行為千百萬種，政府限於人力經費，會要求業者自主申報，但各行各業總有人不按規定申報，不能全部苛責政府；這次事件也值得反思，萬一有人不申報該怎麼辦，政府怎麼去查？

盧秀燕建議，目前部分商業行為有簽證制度，比如商家報稅要由會計師簽證，為國家負責把關；百貨公司也可以有類似做法，是否能規定大型百貨商場必須聘僱安全人員，負責監督工程申報？不過這可能不是市府能做的，業者會抗議為何台中和其他縣市不一樣。

台中市長盧秀燕表示，看到監察院調查報告其實是高興的，可以從制度中找到漏洞，建議以後大型商場施工要設置強制通報制度。記者陳敬丰／攝影
台中市議員吳佩芸指出，新光三越這麼大型的百貨竟無視法規，市府不能欠缺警覺心與敏感度。記者陳敬丰／攝影
