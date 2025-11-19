快訊

直播／贈藍營水泥鎢絲燈！黃國昌：兩黨共築合作藍圖 2026選出最強團隊

邱澤、許瑋甯迎4周年補辦婚禮！絕美婚紗曝光鬆口二胎計畫

直播／鄭黃會登場 鄭麗文：藍加白無疑是台灣主流最新民意

彰化縣長王惠美搬出鹿港經驗 千萬翻修溪州森林木棧道

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州公園森林木棧道今啟用，場面熱鬧。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州公園森林木棧道今啟用，場面熱鬧。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府向台糖租地鋪設溪州公園森林木棧道，經9個月施工改善，今舉行啟用典禮，長約1710公尺木棧站設置8個打卡點、4個亮點；縣長王惠美說，森林木棧道和溪州公園連成一條休憩路線，像她當鹿港鎮長時由點而面發展旅遊，提高經濟價值。

縣政府早年租用台糖土地鋪設森林木棧道，木板年久失修，今年2月動工整修並置換部分木板，今完工啟用，縣政府縣長王惠美在森林木棧道區廣場主持典禮，前立法委員鄭汝芬、溪州鄉農會理事長廖信東、常務監事鄭輝煌、總幹事彭顯賦等人出席。

王惠美先感謝縣議會支持預算約1416萬元，木棧道整修更換約1476公尺，鋪木平台約466平方公尺，塗護木漆全長約1710公尺，她說，溪州公園連同森林木棧道更新座椅，新增導覽牌，設置拍照框景意象、意象階梯、文字欄杆、休憩躺網、休憩吊床和框景座椅小屋等設施，增加可以玩的地方，就像她當鹿港鎮長時增加遊憩景點，由點而面，遊客停留時間越久到留宿，這樣才能提高經濟效益。

溪州鄉長江淑芬說，縣政府照顧溪州鄉，整修溪州公園森林步道、西螺大橋，規畫西螺大橋旁的稻田彩繪，把溪州鄉打造成為休閒旅遊勝地，今啟用森林木棧道可望有更多鄉民和遊客到這裡散步、新人到此拍婚紗照。

議員李俊諭、劉淑芳、李浩誠和吳錦潭服務團隊上台，由李俊諭代表致詞表示，縣長王惠美帶領縣政府團隊改善溪州公園，從入口盪鞦韆到轉角遇到愛，彰化縣又多一座夢幻森林，都要感謝接地氣的縣長。

啟用典禮過後舉辦森林打卡集章趣，在木棧道各設施點有服務人員為前來健走民眾蓋章，限額200人卻來了280人，沒集章不能拿禮物的民眾抱怨連連，認為縣政府準備不周，縣府不知活動受歡迎，對此也無奈。

彰化縣溪州公園森林木棧道啟用後，地方民眾先走為快。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州公園森林木棧道啟用後，地方民眾先走為快。記者簡慧珍／攝影

森林 王惠美
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

彰化芬普尼雞蛋場管制漏洞 縣長王惠美：有疏失會懲處

南部芭樂受損減產…彰化芭樂樹開花結果 全年無休成供應主力

彰化遊憩新亮點 二水硯墨之道打通八堡一圳水岸廊道斷點

彰化社福強化 增大型復康巴士、獲贈136台輪椅

相關新聞

泥菩薩過江？台中垃圾山愈堆愈高卻幫外縣市燒垃圾 盧秀燕給承諾了

台中垃圾處理問題日趨嚴重，但轄內3座焚化廠仍在焚燒外縣市垃圾與一般事業廢棄物，議員指出中市的事業廢棄物焚燒費用多年未調，...

議員曝台中超巨蛋「外觀像貝殼或葉子」 盧秀燕：不會是傳統蛋型

台中市力推超巨蛋，目前在民間自提計畫階段，議員今天爆料，聽說送入的草案設計，超巨蛋外觀又像貝殼、又像葉子，非常具備科技感...

新光三越氣爆「監院指中市府警覺不足」 盧秀燕：正面看待報告

台中新光三越百貨今年2月13日發生氣爆案，釀5死38傷，監察院昨天發布調查報告，直指中市府未發覺新光違法施工，欠缺警覺性...

天冷換季潮湧現！彰化和美舊衣回收桶吃撐「吐滿地」

彰化縣和美鎮多處舊衣回收桶可能因民眾換季，都「吃撐」甚至「吐」得滿地，影響市容。彰化縣環保局表示，舊衣可以回收再利用，目...

陳世凱拍宣導片 盧秀燕：宣導交通新政理所當然

交通部長陳世凱與藝人沈文程合拍高齡換照宣導廣告，獲熱烈討論。台中市議員張廖乃綸今天質詢市長盧秀燕對宣導影片看法，盧秀燕說...

找到了！2名國中生街頭助摔倒婦 原來是3成年人現場更暖心

找到了！一名婦人前天在豐原街頭身體不適獲幫助，她原以為是二名豐南國中學生幫忙，家人上網要尋找善心學生想致謝，記者今天找到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。