彰化縣長王惠美搬出鹿港經驗 千萬翻修溪州森林木棧道

彰化縣政府向台糖租地鋪設溪州公園森林木棧道，經9個月施工改善，今舉行啟用典禮，長約1710公尺木棧站設置8個打卡點、4個亮點；縣長王惠美說，森林木棧道和溪州公園連成一條休憩路線，像她當鹿港鎮長時由點而面發展旅遊，提高經濟價值。

縣政府早年租用台糖土地鋪設森林木棧道，木板年久失修，今年2月動工整修並置換部分木板，今完工啟用，縣政府縣長王惠美在森林木棧道區廣場主持典禮，前立法委員鄭汝芬、溪州鄉農會理事長廖信東、常務監事鄭輝煌、總幹事彭顯賦等人出席。

王惠美先感謝縣議會支持預算約1416萬元，木棧道整修更換約1476公尺，鋪木平台約466平方公尺，塗護木漆全長約1710公尺，她說，溪州公園連同森林木棧道更新座椅，新增導覽牌，設置拍照框景意象、意象階梯、文字欄杆、休憩躺網、休憩吊床和框景座椅小屋等設施，增加可以玩的地方，就像她當鹿港鎮長時增加遊憩景點，由點而面，遊客停留時間越久到留宿，這樣才能提高經濟效益。

溪州鄉長江淑芬說，縣政府照顧溪州鄉，整修溪州公園森林步道、西螺大橋，規畫西螺大橋旁的稻田彩繪，把溪州鄉打造成為休閒旅遊勝地，今啟用森林木棧道可望有更多鄉民和遊客到這裡散步、新人到此拍婚紗照。

議員李俊諭、劉淑芳、李浩誠和吳錦潭服務團隊上台，由李俊諭代表致詞表示，縣長王惠美帶領縣政府團隊改善溪州公園，從入口盪鞦韆到轉角遇到愛，彰化縣又多一座夢幻森林，都要感謝接地氣的縣長。