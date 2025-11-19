泥菩薩過江？台中垃圾山愈堆愈高卻幫外縣市燒垃圾 盧秀燕給承諾了

台中垃圾處理問題日趨嚴重，但轄內3座焚化廠仍在焚燒外縣市垃圾與一般事業廢棄物，議員指出中市的事業廢棄物焚燒費用多年未調，形同用低價搶垃圾燒來賺錢。市長盧秀燕表示，過去各縣市互相幫忙，但現在台中狀況艱困，承諾不該燒的不會燒、該調的費用就要調。

台中市近年人口增加，廢棄物產生量同步上升，從2016年的81.5萬公噸，到2020年113.1萬公噸，去年則是155萬公噸，然而焚化廠量能有限，文山、后里、烏日3場相加，每年僅能去化70到75萬公噸廢棄物，難以去化的垃圾被堆置大里衛生掩埋場，目前已超過38萬公噸，被譏為大里垃圾山。

台中市議會今天市政總質詢。無黨籍議員吳佩芸質詢表示，根據廢棄物清理法第28條，焚化廠必須去化完家戶垃圾還有餘裕，才可以焚化一般事業廢棄物與外縣市垃圾，然而台中市在自己的垃圾燒不完的情況下，3座焚化爐卻持續焚燒一般事業廢棄物與外縣市垃圾。

吳佩芸舉例，后里焚化廠焚燒事業廢棄物的量從2022年開始倍數增長，去年焚燒12.7萬公噸，是2023年的2倍，烏日焚化廠去年也比2023年多出2倍；文山焚化廠今年已燒7公噸，3廠相加，今年1到9月焚燒的一般事業廢棄物比去年整年還多，多達24萬公噸，是大里掩埋場堆置垃圾量的六成。

吳佩芸指出，台中市環保局一般事業廢棄物處理費用比他縣市低很多，2015年開始沒有再調漲，每公噸2250元；與之對比，台北市去年9月調高，目前每公噸3603元，高雄市也按照體積差別收費，每公噸最高6300元。台中已經沒有餘裕，還用最低價搶垃圾來燒，根本沒有下定決心處理垃圾問題。

盧秀燕回應，可以理解過去各縣市互相幫忙，部分縣市沒有焚化廠，幫忙燒垃圾也不是自己任內開始的，但現在台中的垃圾去化的確非常艱困，應該要勇敢「Say no」；她可以預告，處理費該調要調，不該燒的垃圾就不燒，會再了解是否涉及相關合約或法條，會在不違約、違法的狀況下檢討。