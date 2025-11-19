天冷換季潮湧現！彰化和美舊衣回收桶吃撐「吐滿地」

彰化縣和美鎮多處舊衣回收桶可能因民眾換季，都「吃撐」甚至「吐」得滿地，影響市容。彰化縣環保局表示，舊衣可以回收再利用，目前全縣有17個鄉鎮市設有1190個舊衣回收桶提供回收，環保局今年並開辦舊衣改造課程，讓舊衣得以重生，非常受到歡迎，明年將持續舉辦。

縣議員賴清美指出，和美鎮的舊衣回收桶在這兩天來都大爆滿，可能是因為天氣變冷，民眾換季，將舊衣物往舊衣回收桶塞，有的甚至堆到桶外，散置滿地，還有民眾將不是衣物甚至垃圾丟進回收桶，反而形成髒亂點，影響市容，她除建議回收業者勤加清理回收桶外，也呼籲民眾要有公德心，不要亂丟，見到回收桶滿了，改日再丟。

彰化縣環保局指出，舊衣物不是垃圾而是可回收的資源，而舊衣流向多元，有的會再利用穿著、有的改造重生，還有的降級當抹布，最終才送進綠能廠轉為固體再生燃料（SRF），達到再利用的目的。

目前舊衣回收管道主要有兩種，民眾可以選擇由各公所清潔隊資源回收車清運，再由回收業者選取經清洗、整理再賣，其餘再送進綠能廠轉為衍生性固體再生燃料；另一個管道即是投入各公所與業者簽約設置的舊衣回收桶，由業者定期清理運回後，挑選可再賣或其他使用的舊衣，在清洗理後轉賣。

彰化縣環保局表示，目前全縣有17個鄉鎮市設有1190個舊衣回收桶，由7家業者負責回收，單桶收取權利金約50至200元不等，雖然利潤不高，但今年已回收309公噸舊衣物，可有效避免舊衣變成垃圾，長期下來環保效益驚人。

環保局並在今年舉辦3場舊衣改造課程，受到民眾歡迎，前兩場各60個很快就已報名額滿，很多參加課程的民眾發現，在老師教導下，舊衣物可以製作耐用的束口袋、包包等，既美觀又實用，可以實現資源循環。