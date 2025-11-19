陳世凱拍宣導片 盧秀燕：宣導交通新政理所當然

交通部長陳世凱與藝人沈文程合拍高齡換照宣導廣告，獲熱烈討論。台中市議員張廖乃綸今天質詢市長盧秀燕對宣導影片看法，盧秀燕說，交通部長宣導交通政策，理所當然，適當代言合理。

交通部為宣傳明年5月將上路的高齡換照新制，陳世凱與沈文程合體拍攝宣導廣告，廣告中2人戴著墨鏡以風趣對話「準備好玩一票大的嗎？」、「我們真的準備好了嗎？」宣導交通新制，獲廣泛討論。

台中市議會今天召開市政總質詢，國民黨台中市議員張廖乃綸質詢盧秀燕是否看過這支廣告，對陳世凱與沈文程合拍影片的看法如何，總統賴清德也不斷拍宣導影片，除賣鳳梨外，還宣傳推動準公托與保母補助。

盧秀燕答詢看過這支廣告，城市首長與總統都是機關代言人，各縣市政府臉書（Facebook）專頁也都在宣傳政策；她認為身為首長必須做政策行銷與推廣，若是不做，反會被說未善盡職責，「適當代言，我覺得合理」，陳世凱身為首長宣導新的交通政策，是做應該做的事。

張廖乃綸說，盧秀燕身為台中市長，日前為宣傳台中市多項活動，親自拍攝宣傳海報，或在台中捷運月台獻聲宣傳雙十晚會，卻遭批評做秀「滿城盡是盧秀燕」，她認為所有首長都應為城市與國家行銷，這是首長的責任與義務。