粉塵不再滿天飛！南投啟動AI防汙新制 圍籬綠化洗街全程可追蹤

為改善工地粉塵與空氣汙染問題，南投縣環保局推動「工程汙染管制輔導機制」，大型工程強化粉塵抑制、監測設備與資訊公開，從自動灑水、影像辨識，到圍籬綠化與洗街GPS查核，兼顧施工進度與居民生活品質。

南投縣環保局表示，針對土方外運超過一萬立方公尺、施工面積逾一萬平方公尺、經費逾一億元或屬環評案的大型工程，要求業者依法設置粉塵抑制、監測通報等防制設施；若因地形與環境限制不易設置，也可提出具「同等防制效率」的替代方案，並同步採行優於現行法規的強化管理措施。

大型工地更需要提升自主管理層級，例如在工區布設空氣品質感測器，偵測到粉塵升高可自動啟動灑水；導入CCTV智慧影像辨識掌握動態；在工區外設置空氣品質電子看板，讓民眾即時掌握資訊。工地使用的大型機具與柴油車輛，也建議取得自主管理標章或一年內排煙檢測合格紀錄，使管理更精準有效。

靠近民宅與市區的工程則推動「敦親睦鄰型」措施。六樓以上建築工程的圍籬需至少50%綠化，降低粉塵並改善市容；人口密集區的道路工程需加強工區外洗街，且洗街車須裝設GPS與影像設備，提供環保局即時查核，避免泥濘與粉塵影響周邊居民。

環保局也鼓勵業者認養空品淨化區、協助綠地維護，或前往偏鄉推動環境教育課程，透過社區參與提升互信，和社區居民形成合作關係。

環保局長李易書表示，持續將推動工地汙染管制數位化與AI智慧監測，並結合既有輔導制度，建構「源頭預防、過程監控、事後稽核」的新治理模式。他呼籲工程單位把替代方案視為提升管理的新契機，而非簡化流程的工具。