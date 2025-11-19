快訊

僅解封半個月…日媒：中國大陸停止進口日本水產品

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

美撥近7億美元對台軍售資金 2031年建「國家先進地對空防空飛彈系統」

粉塵不再滿天飛！南投啟動AI防汙新制 圍籬綠化洗街全程可追蹤

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
大型工地工灑水車裝設四路行車紀錄器及GPS，以便即時查核。圖／南投縣環保局提供
大型工地工灑水車裝設四路行車紀錄器及GPS，以便即時查核。圖／南投縣環保局提供

為改善工地粉塵與空氣汙染問題，南投縣環保局推動「工程汙染管制輔導機制」，大型工程強化粉塵抑制、監測設備與資訊公開，從自動灑水、影像辨識，到圍籬綠化與洗街GPS查核，兼顧施工進度與居民生活品質。

南投縣環保局表示，針對土方外運超過一萬立方公尺、施工面積逾一萬平方公尺、經費逾一億元或屬環評案的大型工程，要求業者依法設置粉塵抑制、監測通報等防制設施；若因地形與環境限制不易設置，也可提出具「同等防制效率」的替代方案，並同步採行優於現行法規的強化管理措施。

大型工地更需要提升自主管理層級，例如在工區布設空氣品質感測器，偵測到粉塵升高可自動啟動灑水；導入CCTV智慧影像辨識掌握動態；在工區外設置空氣品質電子看板，讓民眾即時掌握資訊。工地使用的大型機具與柴油車輛，也建議取得自主管理標章或一年內排煙檢測合格紀錄，使管理更精準有效。

靠近民宅與市區的工程則推動「敦親睦鄰型」措施。六樓以上建築工程的圍籬需至少50%綠化，降低粉塵並改善市容；人口密集區的道路工程需加強工區外洗街，且洗街車須裝設GPS與影像設備，提供環保局即時查核，避免泥濘與粉塵影響周邊居民。

環保局也鼓勵業者認養空品淨化區、協助綠地維護，或前往偏鄉推動環境教育課程，透過社區參與提升互信，和社區居民形成合作關係。

環保局長李易書表示，持續將推動工地汙染管制數位化與AI智慧監測，並結合既有輔導制度，建構「源頭預防、過程監控、事後稽核」的新治理模式。他呼籲工程單位把替代方案視為提升管理的新契機，而非簡化流程的工具。

環保局強調，未來將以「汙染減量、敦親睦鄰」為雙主軸，整合空品淨化區維護、道路洗掃認養、節能減碳與資源再利用機制，持續打造建設與環境兼顧的永續縣市。

微型感測器觸發後，啟動自動灑水系統降低空汙。圖／南投縣環保局提供
微型感測器觸發後，啟動自動灑水系統降低空汙。圖／南投縣環保局提供

環保局長 南投縣 認養
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台電四接防波堤工程流標…環團舉三接工程疑雲為例 籲經濟部踩煞車

民進黨南投新住民諮詢站揭牌 盼成溫暖避風港

影／南投鄉親盼了幾十年 北中寮總算有加油站了

中市女清潔隊員上班途中遇死劫 環保局啟動關懷機制

相關新聞

議員曝台中超巨蛋「外觀像貝殼或葉子」 盧秀燕：不會是傳統蛋型

台中市力推超巨蛋，目前在民間自提計畫階段，議員今天爆料，聽說送入的草案設計，超巨蛋外觀又像貝殼、又像葉子，非常具備科技感...

找到了！2名國中生街頭助摔倒婦 原來是3成年人現場更暖心

找到了！一名婦人前天在豐原街頭身體不適獲幫助，她原以為是二名豐南國中學生幫忙，家人上網要尋找善心學生想致謝，記者今天找到...

台中第二波物調券28至30日兌換 會展中心51場活動就序

台中市政府經濟發展局今宣布今年第二波的物調券兌換要來了，活動28至30日在全市108處的市場、夜市和商圈舉辦，尤其目前正...

用100元換200元！台中市2025物調券第二波11月28日開發

省荷包、挺攤商、拚市場的重要助力又來了！台中市今年第二波「物調券」活動即將於11月28日至11月30日開跑。經發局19日...

好心人你在哪？婦人摔車被2國中生扶起還報案叫救護車 網路尋恩人

豐原區前天一名婦人騎車摔倒受傷，婦人說被二名豐南國中學生扶起報案，家屬上網感激要尋找善心學生；有目擊者說看到其中一人是學...

影／南投鄉親盼了幾十年 北中寮總算有加油站了

南投北中寮地區無加油站，居民只能到外地加油，並將汽油裝回家存放備用，住家安全堪慮，地方盼設加油站，盼了幾十年，公所為此覓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。