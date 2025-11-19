議員曝台中超巨蛋「外觀像貝殼或葉子」 盧秀燕：不會是傳統蛋型

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市議員陳政顯指出，據他所知，超巨蛋自提廠商提出的設計非常具有科技感，類似葉子或貝殼形狀。圖／陳政顯提供
台中市議員陳政顯指出，據他所知，超巨蛋自提廠商提出的設計非常具有科技感，類似葉子或貝殼形狀。圖／陳政顯提供

台中市力推超巨蛋，目前在民間自提計畫階段，議員今天爆料，聽說送入的草案設計，超巨蛋外觀又像貝殼、又像葉子，非常具備科技感。市長盧秀燕回應，市府的確要求不能只是功能性場館，必須兼具建築美感，因此第一階段的提案的確不是傳統的蛋型。

台中超巨蛋將落腳於水湳經貿園區創研一用地，預計容納3萬人以上，不僅可以舉辦大型演唱會與棒球賽，還要結合商場、購物中心、旅宿設施等等；超巨蛋採取BOT興建，市府零出資，目前正在民間自提計畫階段，預計明年辦公聽會，2030年前完工啟用。

台中市議會今天市政總質詢。國民黨籍議員陳政顯質詢表示，超巨蛋不只是運動或表演場館，還可以成為城市地標，很多國外觀光團甚至會為了特定建築物到城市觀光；聽說目前已經有設計草案送入，外觀採用科技感設計，又像貝殼又像葉子。

盧秀燕答詢表示，超巨蛋會是台灣第二顆大巨蛋，社會各界對形狀、建築都非常感興趣，傳統的巨蛋用於棒球賽事，為了觀看效應，多數設計成圓形，才叫做「蛋」，不過現在建築設計不同以往，比如台中綠美圖、會展中心就採取非傳統設計，呈現更多建築美感。

盧秀燕指出，市府要求所有自提廠商，超巨蛋不能只是功能性場館，要兼具建築美學，可以成為世界級地標，須具備科技感、未來性與建築美；就她所知，確實有類似貝殼或葉子的設計圖被提進來，細節無法透露，不過應該不會是傳統蛋型。

盧秀燕補充，自提計畫的廠商未必是未來的實際興建者，明年辦完公聽會後，市府會公告3月徵求實際投資人；投資人有權利決定，是否採用原提案者設計，即使不採用，投資人只要達成建設方向，包含座位數、演唱會與運動賽事功能、綜合性場館配置等等，就符合契約。

盧秀燕強調，世界各國都在發展場館，不只是演唱會或運動會，還有觀光旅遊經濟，台灣幾個直轄市都在搶，台中應該是動作最快的；超巨蛋不只是台中人的夢想，也是台灣人的夢想，之前有韓星到台北大巨蛋，門票都被秒殺，第二座大型巨蛋是台灣人現在最期待的建設。

台中市長盧秀燕表示，超巨蛋不只是功能型場館，還要要成為世界級地標，市府要求自提廠商須兼顧建築美學，超巨蛋應該不會是傳統的蛋型。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，超巨蛋不只是功能型場館，還要要成為世界級地標，市府要求自提廠商須兼顧建築美學，超巨蛋應該不會是傳統的蛋型。記者陳敬丰／攝影

