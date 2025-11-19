找到了！2名國中生街頭助摔倒婦 原來是3成年人現場更暖心

找到了！一名婦人前天在豐原街頭身體不適獲幫助，她原以為是二名豐南國中學生幫忙，家人上網要尋找善心學生想致謝，記者今天找到當時幫助婦人是3名成年人，現場更暖心，報案的戴姓男子說，他看到另二人幫忙扶著婦人的機車不敢鬆手，直到救護車抵達，因為婦人緊握住機車龍頭不放手。

豐原區前天傳出一名婦人騎車摔倒受傷，婦人說被二名豐南國中學生扶起報案，家屬上網感激要尋找善心學生；有目擊者說看到其中一人是學校生教組長，記者今天打電話詢問該組長，他說自己當時不在場，應是另有其人，學校也在尋找，想找出這二名好心人表揚。

記者今天中午找到報案人戴姓男子，他說自己住附近，當時走路經過，看到婦人坐在機車踏板上，臉色蒼白，但她雙手緊握著機車龍頭，戴男上前關心詢問後，打119電話報案，當時有另二人也看到婦人情形，主動上前幫忙，眾人原本安撫婦人，並勸她鬆開握住機車龍頭的雙手，但她可能緊張或身體不適無法放開手；另二人一起扶著機車，擔心婦人和機車傾倒。

戴男表示，幾分鐘後，台中市消防局的救護車趕到現場，救護員專業研估和安撫，婦人才鬆開握住機車龍頭的雙手，搭救護車就醫；戴男說，他相信很多人看到街頭有人需要幫助，都會熱心主動上前伸出援手。

家屬昨天在臉書PO文說，他想找2位好心的豐南國中男學生，據他母親描述說是男學生。前天下午4點左右，他母親在豐原區育仁路附近載回收物，因為身體不舒服，牽不動機車而跌倒，正值學校下課時間，人來車往都沒有大人停下來幫忙，是這2位好心的學生過來幫他母親扶機車，並扶她到路邊報警叫救護車，母親現在住院中。