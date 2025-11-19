台中第二波物調券28至30日兌換 會展中心51場活動就序
台中市政府經濟發展局今宣布今年第二波的物調券兌換要來了，活動28至30日在全市108處的市場、夜市和商圈舉辦，尤其目前正值台中購物節和政府普發1萬元期間，希望更能有效刺激經濟，預計可創造7千萬元商機。
經發局也表示，國際會展中心明年的51場活動都已安排就序，預料將帶來國內外商務客，將有效帶動逢甲夜市和各餐飲旅宿業商機。
局長張峯源說，和以往不同的是，此波還新增了東區的「富好黃昏市場」以及光復新村的「霧峰原流新創聚落」兩處發放地點。逢甲觀光夜市管委會也自行再加碼3千份物調券，為夜市至少增加60萬元買氣。
物調券是台中市政府為振興經濟所推出的消費券，讓民眾能用100元現金兌換200元面額的物調券。這些券可以在指定場域（如市場、夜市、商圈）的合作店家使用，等於是讓民眾的消費力「放大一倍」。張峯源在記者會上當場問與會的商圈代表，代表們均回應，這是最受商家和攤販們喜歡的活動。
張峯源說，每次的發放活動都吸引許多民眾兌換，排隊人潮幾乎「看不到盡頭」並會在半小時內就發完，因此他們也特別注意排隊的環境，儘量做到安全且不會曬到太陽。像是豐原第一市場原本人潮要繞市場好幾圈，現就改在附近的活動中心舉辦。
他提醒，券數一定夠，但請大家不要重複領取，讓他人也有機會可以兌換，歡迎大家都兌滿兩百元。
逢甲夜市主委凌森耀說，台中購物節辦得很成功，優惠店家數就有兩萬多家，因此他們願意再加碼，讓效益不僅是加倍而是3倍。
