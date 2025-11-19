用100元換200元！台中市2025物調券第二波11月28日開發

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市今年第二波「物調券」活動將於11月28日至11月30日開跑。記者宋健生／攝影
台中市今年第二波「物調券」活動將於11月28日至11月30日開跑。記者宋健生／攝影

省荷包、挺攤商、拚市場的重要助力又來了！台中市今年第二波「物調券」活動即將於11月28日至11月30日開跑。經發局19日熱鬧舉辦宣傳發布會，揭開今年第二波物調券的振興序幕，並宣布此次活動增加2處特色場域，逢甲夜市還自主加碼3,000份物調券等亮點，預計可創造逾7,000萬元商機。

另正值台中購物節與普發1萬元的消費熱潮，歡迎大家用100元，把200元物調券帶回家，雙倍放大荷包，年底來台中購物最划算。

經發局長張峯源表示，第二波物調券的場域較之前更多元，除延續上一波的公民有、民營、公有委外市場、攤販集中區、商圈，以及台中市產業故事館發展協會的會員店家外，今年再新增2場域，包含東區的「富好黃昏市場」、光復新村的「霧峰原流新創聚落」。

無論是買菜、吃小吃、買手作品、逛聚落，都能用物調券直接省一波，預計可創造逾7,000萬元以上商機。

此外，男女老少、各國遊客來台中最愛逛的逢甲觀光夜市攤販集中區，其管理委員會搭上最近「普發1萬元」的熱潮，為了造福會員，更是誠意滿滿，額外自家再加碼3,000份物調券，預估至少再創60萬元夜市買氣。

經發局強調，這次物調券玩法依舊簡單、場域更加多元，就是要讓民眾在11月28日至11月30日三天內輕鬆領、放心買，把台中的庶民經濟推向更亮眼的一波。

今日發布會也同步首播第二波全新廣告影片，從早市兢兢業業開攤的氛圍，到夜市攤商熱情推銷，全都濃縮成一段最有「市集人情味」與「物調券半價優惠」的台中故事。

此外，本次活動再次獲得台中市議會支持，議員熱情相挺協助拍攝廣告宣傳影片，搭配知名的老字號第二市場、海線販售品項豐富的清水第一市場，以及近年崛起的捷運（總站）夜市、梧棲中港觀光夜市攤販集中區的攤商擔任最佳代言人，共同行銷物調券，宣傳來自各方的寶藏攤位，都是這一波不可錯過的重點場域。

經發局補充，本次物調券規劃於周五、周六及周日舉辦，讓更多上班族與外縣市遊客都有機會能參與。發放期間為11月28日至11月30日（星期五至星期日），上午、下午及晚上皆有不同類別場域發放，使用期限至12月4日。

歡迎大家前往台中的市場、夜市攤販集中區、商圈等108處場域，將35萬份物調券領回家，以現金100元兌換200元物調券使用消費，每人每場域僅限兌換二份，請留意勿重複領取且不得跨場域使用。

張峯源歡迎民眾來市仔、逛商圈，一起把200元花到最值得，讓在地小店熱起來、城市經濟旺起來。

物調券第二波共35萬份、108處場域熱力開發，預計可創造逾7,000萬元商機。記者宋健生／攝影
物調券第二波共35萬份、108處場域熱力開發，預計可創造逾7,000萬元商機。記者宋健生／攝影
台中市經發局長張峯源歡迎民眾來市仔、逛商圈，一起把200元花到最值得。記者宋健生／攝影
台中市經發局長張峯源歡迎民眾來市仔、逛商圈，一起把200元花到最值得。記者宋健生／攝影

