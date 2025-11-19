好心人你在哪？婦人摔車被2國中生扶起還報案叫救護車 網路尋恩人

豐原區前天一名婦人騎車摔倒受傷，婦人說被二名豐南國中學生扶起報案，家屬上網感激要尋找善心學生；有目擊者說看到其中一人是學校生教組長，記者今天打電話詢問該組長，他說自己當時不在場，應是另有其人，學校也在尋找，想找出這二名好心人表揚。

民眾在臉書豐原好康聯盟社團（原創正版社團）PO文說，他想找2位好心的豐南國中男學生，據他母親描述說是男學生。

前天下午4點左右，他母親在豐原區育仁路附近載回收物，因為身體不舒服，牽不動機車而跌倒，正值學校下課時間，人來車往都沒有大人停下來幫忙，是這2位好心的學生過來幫他母親扶機車，並扶她到路邊報警叫救護車，母親現在住院中。

PO文者說，他想找到二名學生致謝，如果有這2位學生的家長或認識的人請告知，感謝有這2位這麼棒的孩子，他說好人好事值得被讚揚。

此PO文引起熱烈迴響，網友說這種善心學生一定要表揚，讓人暖心感動；有網友留言說，他當時在現場，助人其中一位是豐南國中生教組長，記者今天詢問這名組長，他說自己不在場，有聽到此事，學校也在尋找二名熱心人；PO文者今天最新留言說，已找到其中一名善心者，是豐南國中校友。