台中「銀向學習2.0」 僑光科大助中高齡長者玩轉AI創意
台中市政府社會局長青福利科今年推出「銀向學習2.0創齡無極限」計畫，為中高齡長者帶來全新的學習體驗。此計畫由僑光科技大學推廣教育中心承辦，並於18日在僑光科大圖資大樓舉行成果發表會，現場展示學員們的精彩作品，一同見證這段學習旅程的美好時刻。
此次計畫課程，長者們試著以「壯世代教科文協會」的引導式寫作，創作自己的自傳書。透過這些自傳，大家能更深入認識自己的故事，並利用僑光科大行銷與流通管理系的新電腦設備，結合生成式AI工具，創作出各種照片、動漫影音、影片和虛擬圖片設計。這不僅讓學習變得有趣，也讓長輩們體驗到科技的便利與成就感。
台中市政府社會局長青福利科每年投入大量資源，致力於中高齡長者活動的推廣。本次計畫的目的，是希望讓所有市民都能活得健康且愉快，不僅要「活的老」，還要「活的好」。無論是吃得飽、睡得足，還是活動力強、學習力讚，最重要的是提升幸福感。
社會局希望鼓勵長者們與年輕世代共融成長，在這個AI與創意共融的時代，學習不再受到年齡的限制，而是成為跨世代交流的橋梁。這次的計畫就是要讓中高齡長者在寓教於樂的方式下，提升學習的樂趣，同時與年輕世代互動，分享彼此的生活智慧。
僑光科技大學推廣教育中心主任李宏安表示，透過這樣的活動，可以讓長者們不僅能學習新技術，更能從中找到自己的興趣與熱情，打造一個充滿活力與創意的黃金歲月。
這次活動的成功，也顯示出台中市政府對長者福利的重視，未來將繼續推動更多創新的學習計畫，讓每位市民都能在自己的生活中感受到快樂與成就。
