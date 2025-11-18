民進黨南投新住民諮詢站揭牌 盼成溫暖避風港
民進黨南投縣黨部今天成立「新住民諮詢站」，民進黨新住民事務部主任張瑜庭表示，未來將可照顧到更多在地新住民，諮詢站不僅是服務窗口，更希望成為大家溫暖的避風港。
民進黨南投縣黨部今天舉行「新住民諮詢站」揭牌儀式，縣黨部主委陳玉鈴、立法委員羅美玲、民進黨新住民事務部主任張瑜庭、縣議員陳宜君等人共同揭牌。
縣黨部表示，新住民諮詢站各地設有服務窗口，最後一站選在台灣中心點南投縣，不僅是地理上的中心點，也象徵民進黨對全體新住民關懷與重視，讓更多人能在此找到家一般的溫暖。
張瑜庭說，期盼南投諮詢站能照顧到更多在地新住民，大家需要協助時有一個值得信任及依靠的地方，希望諮詢站不只是服務窗口，更能成為大家的交流平台及溫暖避風港，讓關心與支持真正落實在每個角落。
羅美玲表示，她身為新住民代表，更能深刻體會新住民在台可能遇到的諸多挑戰，因此她長期服務及協助新住民，早在她擔任南投縣黨部主委時即已成立新住民關懷諮詢站，這次南投縣黨部成立新住民諮詢站，希望能擴大服務範圍，串聯跨區力量，提供新住民朋友更多元協助。
陳玉鈴提及，新住民來台普遍面臨語言、醫療、教育、就業等問題，縣黨部將竭盡所能提供服務，讓新住民都能就近獲得支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言