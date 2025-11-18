民進黨南投新住民諮詢站揭牌 盼成溫暖避風港

民進黨南投縣黨部今天成立「新住民諮詢站」，民進黨新住民事務部主任張瑜庭表示，未來將可照顧到更多在地新住民，諮詢站不僅是服務窗口，更希望成為大家溫暖的避風港。

民進黨南投縣黨部今天舉行「新住民諮詢站」揭牌儀式，縣黨部主委陳玉鈴、立法委員羅美玲、民進黨新住民事務部主任張瑜庭、縣議員陳宜君等人共同揭牌。

縣黨部表示，新住民諮詢站各地設有服務窗口，最後一站選在台灣中心點南投縣，不僅是地理上的中心點，也象徵民進黨對全體新住民關懷與重視，讓更多人能在此找到家一般的溫暖。

張瑜庭說，期盼南投諮詢站能照顧到更多在地新住民，大家需要協助時有一個值得信任及依靠的地方，希望諮詢站不只是服務窗口，更能成為大家的交流平台及溫暖避風港，讓關心與支持真正落實在每個角落。

羅美玲表示，她身為新住民代表，更能深刻體會新住民在台可能遇到的諸多挑戰，因此她長期服務及協助新住民，早在她擔任南投縣黨部主委時即已成立新住民關懷諮詢站，這次南投縣黨部成立新住民諮詢站，希望能擴大服務範圍，串聯跨區力量，提供新住民朋友更多元協助。

陳玉鈴提及，新住民來台普遍面臨語言、醫療、教育、就業等問題，縣黨部將竭盡所能提供服務，讓新住民都能就近獲得支持。