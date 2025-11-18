快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／南投鄉親盼了幾十年 北中寮總算有加油站了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投北中寮地區無加油站，居民只能到外地加油，並將汽油裝回家存放備用，地方盼設加油站，公所覓地興建，今天啟用。記者賴香珊／攝影
南投北中寮地區無加油站，居民只能到外地加油，並將汽油裝回家存放備用，地方盼設加油站，公所覓地興建，今天啟用。記者賴香珊／攝影

南投北中寮地區無加油站，居民只能到外地加油，並將汽油裝回家存放備用，住家安全堪慮，地方盼設加油站，盼了幾十年，公所為此覓地興建，原訂前年底完工，但籌設過程一波三折，歷經2年多，今啟用，地方開心，加油車流絡繹不絕。

中寮鄉長廖宜賢指出，全鄉有18村，過去鄉內僅1座加油站，主要支應南中寮，北中寮7村加油得至20公里外的南中寮或南投市，往返動輒1小時，用油不便，居民一趟車去加油，更會載大量汽、柴油回家儲放，以利車輛或農機具備用。

由於，居民自家或農舍多會放置汽、柴油，安全堪慮，地方盼設加油站，盼了幾十年，他上任後研議以公共造產模式規畫，向中央爭取撥用龍岩村集會所旁國有地，並獲李姓地主捐地，2022年發包動土，原訂前年底完工，未料一波三折。

中寮鄉公所確定興建地點，但因原地目是社福、農牧用地，地目不符，工程延宕，幸經立委馬文君居間協調完成地目變更，前年7月才開工，後續建照、使照申請卡關，有賴縣府加緊辦理，加上偏鄉委外經營不易，歷經2年多，今天總算啟用。

廖宜賢、縣長許淑華及馬文君等今到場為北中寮加油站剪綵，廖宜賢說，北中寮加油站眾人通力合作下得以啟用，也很感謝老家在南中寮的林姓業者為照顧鄉親願意進駐經營；許淑華則說，居民不用再儲放大量油料，有助提升鄉親居住安全。

北中寮加油站今天開張後，車流絡繹不絕，不少民眾駕駛汽、機車到場加油支持，並直呼以後就近就能加油，但今仍見鄉親帶油桶來盛裝汽油，清水村長李春發說，家中有農機具，還是得有備用油，但有加油站後，就不用像以前必須大量儲油。

南投北中寮地區無加油站，居民只能到外地加油，並將汽油裝回家存放備用，地方盼設加油站，公所覓地興建，今天啟用。記者賴香珊／攝影
南投北中寮地區無加油站，居民只能到外地加油，並將汽油裝回家存放備用，地方盼設加油站，公所覓地興建，今天啟用。記者賴香珊／攝影
南投北中寮地區無加油站，用油不便，公所覓地興建今啟用，縣長許淑華（右5）、立委馬文君（左5）到場剪綵。記者賴香珊／攝影
南投北中寮地區無加油站，用油不便，公所覓地興建今啟用，縣長許淑華（右5）、立委馬文君（左5）到場剪綵。記者賴香珊／攝影
南投北中寮地區無加油站，居民只能到外地加油，並將汽油裝回家存放備用，地方盼設加油站，公所覓地興建，今天啟用。記者賴香珊／攝影
南投北中寮地區無加油站，居民只能到外地加油，並將汽油裝回家存放備用，地方盼設加油站，公所覓地興建，今天啟用。記者賴香珊／攝影
南投北中寮地區無加油站，居民只能到外地加油，並將汽油裝回家存放備用，地方盼設加油站，公所覓地興建，今天啟用。記者賴香珊／攝影
南投北中寮地區無加油站，居民只能到外地加油，並將汽油裝回家存放備用，地方盼設加油站，公所覓地興建，今天啟用。記者賴香珊／攝影
南投北中寮地區無加油站，居民只能到外地加油，並將汽油裝回家存放備用，地方盼設加油站，公所覓地興建，今天啟用。記者賴香珊／攝影
南投北中寮地區無加油站，居民只能到外地加油，並將汽油裝回家存放備用，地方盼設加油站，公所覓地興建，今天啟用。記者賴香珊／攝影
南投北中寮地區無加油站，用油不便，公所覓地興建今啟用，縣長許淑華（左2）、立委馬文君（右2）到場剪綵。記者賴香珊／攝影
南投北中寮地區無加油站，用油不便，公所覓地興建今啟用，縣長許淑華（左2）、立委馬文君（右2）到場剪綵。記者賴香珊／攝影
南投北中寮地區無加油站，居民加油不便，盼設加油站，公所覓地興建，今天啟用，縣長許淑華（左）也到場。記者賴香珊／攝影
南投北中寮地區無加油站，居民加油不便，盼設加油站，公所覓地興建，今天啟用，縣長許淑華（左）也到場。記者賴香珊／攝影
南投北中寮地區無加油站，居民只能到外地加油，並將汽油裝回家存放備用，地方盼設加油站，今天啟用，鄉親開心。記者賴香珊／攝影
南投北中寮地區無加油站，居民只能到外地加油，並將汽油裝回家存放備用，地方盼設加油站，今天啟用，鄉親開心。記者賴香珊／攝影

加油站 南投 許淑華 馬文君
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

操場破損多年 千萬經費助鹿谷國中翻新 許淑華：孩子不能等

國軍留營率節節高？ 馬文君揭露「假留真退」：薪水照領、人不在部隊

僑生遭詐團吸收 馬文君籲跨部會防護「別讓人才變人頭」

南投未停班課臉書被灌爆 許淑華：依科學判斷較正確

相關新聞

影／南投鄉親盼了幾十年 北中寮總算有加油站了

南投北中寮地區無加油站，居民只能到外地加油，並將汽油裝回家存放備用，住家安全堪慮，地方盼設加油站，盼了幾十年，公所為此覓...

彰化鐵路高架化遭地方反彈 花壇及二水機檢站採一般徵收待溝通

彰化鐵路高架化建設去年3月獲行政院核定 ，綜合規劃期末報告預定年底前，由交通部鐵道局提報交通部審查。其中彰化機檢段將分別...

75元在便利商店吃得飽嗎？ 中市安心餐券挨批金額太低 市府允檢討

台中市推動安心午餐券，弱勢孩童假日可以到超商購買午餐，以65元餐券兌換74元到75元的商品。議員指出，近年物價上漲，超商...

南投草屯發兒童生日禮金每人2萬領到5歲 埔里明天三讀跟進

為鼓勵生育，加強對幼兒照顧，南投草屯、埔里鎮公所規畫明年起發放「兒童生日禮金」，凡家長及年滿1至5歲子女設籍當地，每名兒...

市定古蹟周邊路樹遭修剪成電線杆 居民轟：是砍頭不是修剪

台中市市定古蹟「彰化銀行繼光街宿舍」周邊近十棵路樹遭齊頭式粗暴濫剪，樹木慘遭斷頭，彷彿1根根電線桿，令人心痛。台中市文資...

台北國際茶業博覽會 台中梨山茶農4天累積突破500萬元業績

2025台北國際茶業博覽會昨天落幕，台中市和平區公所今年首次率7家通過「梨山茶產地證明標章」的茶農北上參展，4天累積突破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。