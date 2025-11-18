影／南投鄉親盼了幾十年 北中寮總算有加油站了

南投北中寮地區無加油站，居民只能到外地加油，並將汽油裝回家存放備用，住家安全堪慮，地方盼設加油站，盼了幾十年，公所為此覓地興建，原訂前年底完工，但籌設過程一波三折，歷經2年多，今啟用，地方開心，加油車流絡繹不絕。

中寮鄉長廖宜賢指出，全鄉有18村，過去鄉內僅1座加油站，主要支應南中寮，北中寮7村加油得至20公里外的南中寮或南投市，往返動輒1小時，用油不便，居民一趟車去加油，更會載大量汽、柴油回家儲放，以利車輛或農機具備用。

由於，居民自家或農舍多會放置汽、柴油，安全堪慮，地方盼設加油站，盼了幾十年，他上任後研議以公共造產模式規畫，向中央爭取撥用龍岩村集會所旁國有地，並獲李姓地主捐地，2022年發包動土，原訂前年底完工，未料一波三折。

中寮鄉公所確定興建地點，但因原地目是社福、農牧用地，地目不符，工程延宕，幸經立委馬文君居間協調完成地目變更，前年7月才開工，後續建照、使照申請卡關，有賴縣府加緊辦理，加上偏鄉委外經營不易，歷經2年多，今天總算啟用。

廖宜賢、縣長許淑華及馬文君等今到場為北中寮加油站剪綵，廖宜賢說，北中寮加油站眾人通力合作下得以啟用，也很感謝老家在南中寮的林姓業者為照顧鄉親願意進駐經營；許淑華則說，居民不用再儲放大量油料，有助提升鄉親居住安全。

北中寮加油站今天開張後，車流絡繹不絕，不少民眾駕駛汽、機車到場加油支持，並直呼以後就近就能加油，但今仍見鄉親帶油桶來盛裝汽油，清水村長李春發說，家中有農機具，還是得有備用油，但有加油站後，就不用像以前必須大量儲油。