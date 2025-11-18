快訊

彰化鐵路高架化遭地方反彈 花壇及二水機檢站採一般徵收待溝通

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化鐵路高架化案期末報告預定年底前，由交通部鐵道局提報交通部審查。示意圖／彰化縣政府提供
彰化鐵路高架化建設去年3月獲行政院核定 ，綜合規劃期末報告預定年底前，由交通部鐵道局提報交通部審查。其中彰化機檢段將分別遷往花壇鄉及二水鄉，將以一般徵區取得用地，受到地方關切，彰化縣政府最近與地方座談時，多主張縮小面積或遷往他處，仍待溝通協調。

彰化鐵路高架化計畫經費約399.5億元、中央補助296.3億、地方負擔102.7億。高架化工程北起國道3號下方，南至大埔截水溝以南，全長約9.5公里。依計畫內容，現有彰化車站改建為高架車站，新增中山路與金路口的金馬車站、中央陸橋設中央車站兩座高架通勤車站，金馬車站則與臺中捷運綠線G21車站共構，並保持彰化扇形車庫功能，全案進入綜合規劃及環評階段，如果順利動工，工期預定10年。

彰化鐵路高架化遷涉都市計畫變更，主要包括機務段遷往花壇鄉及二水鄉、軌道及車站等用地變更及取得，縣府建設處因此近來分別在花壇、二水鄉及彰化市分別邀請民代、村里長及機關團體舉辦座談會，聽取建議，建設處表示，有關地主部分將在辦理公開展覽時，舉辦說明會。

彰化鐵路高架化原計畫沿線將採四軌，為了降低用地取得徵收量，金馬站以上將採四軌，金馬站以南則採三軌，鐵道沿線將規劃為公園設施空間等；至於金馬站因配合東區擴大都市計畫，而中央站用地幾乎是國有地，因此實際徵用的土地甚少。

爭議最大的是機檢段的遷移用地取得，其中花壇機檢段面積28公頃，將供做客車基地，主要負責停放自強號、莒光號、普悠瑪等客車車廂， 二水機檢站面積11公頃將做為貨車基地，用來停放軍用設備車、貨運車廂等，

縣議員李成濟說，機檢站預定地有很多工廠、住家及農地，很多在座談會中，地方多都主張機檢站能減少用地用甚至改覓他處，如果非設不可，就應採用區段徵收，地主除了可分別百分之四十土地外，地方也可以開闢產業園區等公共設施。

不過，建設處表示，機檢站用地取得無法適用區段徵收，採取一般徵收是以市價徵收，對地主權益有一定保障，對於地方的反映，縣府會再與地主盡力溝通。

彰化鐵路高架化案期末報告預定年底前，由交通部鐵道局提報交通部審查。示意圖／彰化縣政府提供
彰化扇形車庫 鐵路高架化
