75元在便利商店吃得飽嗎？ 中市安心餐券挨批金額太低 市府允檢討

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市議員朱暖英表示，台中安心午餐券僅能兌換74元到75元的商品，孩子根本吃不飽，建議市府提高到80元以上。記者陳敬丰／攝影
台中市議員朱暖英表示，台中安心午餐券僅能兌換74元到75元的商品，孩子根本吃不飽，建議市府提高到80元以上。記者陳敬丰／攝影

台中市推動安心午餐券，弱勢孩童假日可以到超商購買午餐，以65元餐券兌換74元到75元的商品。議員指出，近年物價上漲，超商便當的平均價格已高達105元，75元沒辦法讓孩子吃飽，新北市安心餐券就高達106元；市府承諾檢討，研議是否提高金額。

台中市議會今天市政總質詢，國民黨籍議員朱暖英詢問，台中市的假日、寒暑假期間安心午餐券，兌換金額是多少錢？教育局長蔣偉民回應，餐券是65元，可以兌換74元到75元的商品。朱繼續問，現在便利超商1個便當要多少錢？75元吃得飽嗎？

蔣偉民回答，超商便當從70元到100元都有。朱暖英繼續問其他局處長，財政局長游麗玲說，平常沒在超商買便當，猜測便當要120元；民政局長吳世瑋則表示，要看怎麼吃，74、75元也可以吃個陽春麵配湯，詳細怎麼搭配要想一下。

朱暖英揭曉答案，目前超商便當平均價格是105元。她進一步表示，窮不能窮教育，苦不能苦孩子，弱勢學生已經生活窘迫，74元在便利商店基本上買不到什麼便當，家長也反映應該斟酌提高金額，新北市的安心餐券高達106元，台中就算沒辦法超過100元，至少要嘗試提高到80元。

市長盧秀燕表示，農業部有和各大超商合作，在校園周邊超商推出幸福餐盒，只要60元，再往上是65元，最高到129元，分成不同等級，且全國總共有約1500家合作超商，不會買不到便當；孩子也可以嘗試多元選擇，比如沙拉、麵包搭配等等。

盧秀燕指出，部分孩子會用安心餐券兌換牛奶，明年市府推出「台中有鈣讚」，額外提供牛奶兌換，相信孩子有辦法吃飽；台中安心餐券的74、75元在全國已算是中上位，很多縣市只有60餘元，且台中不只提供周末餐券，寒暑假、國定假日都能使用。

教育局長蔣偉民表示，市府有和超商合作，請超商推出75元組合套餐，教育局也會再檢討，研議是否要適度提高安心午餐券的兌換金額。

目前台中市約有2萬多名學童使用安心餐券，學生可以持數位學生證到5大超商兌餐，以統一超商和萊爾富為例，45元到75元組合餐包含飯糰搭配豆漿、米粉搭配茶葉蛋、三明治搭配牛奶等等。

台中市長盧秀燕表示，台中的安心午餐券金額在全國算高，使用範圍也包含國定假日與寒暑假，市府會再檢討，研議是否適度提高金額。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，台中的安心午餐券金額在全國算高，使用範圍也包含國定假日與寒暑假，市府會再檢討，研議是否適度提高金額。記者陳敬丰／攝影

超商 便當
