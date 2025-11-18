快訊

南投草屯發兒童生日禮金每人2萬領到5歲 埔里明天三讀跟進

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
草屯鎮公所明年起發放兒童生日禮金，凡家長及年滿1至5歲子女設籍當地，每年可請領每名兒童生日禮金2萬元。圖／草屯鎮公所提供
草屯鎮公所明年起發放兒童生日禮金，凡家長及年滿1至5歲子女設籍當地，每年可請領每名兒童生日禮金2萬元。圖／草屯鎮公所提供

為鼓勵生育，加強對幼兒照顧，南投草屯、埔里鎮公所規畫明年起發放「兒童生日禮金」，凡家長及年滿1至5歲子女設籍當地，每名兒童每年可領2萬元。草屯鎮代會已審核通過預算，拍板明年發放；埔里鎮代會明天閉會，可望三讀跟進。

草屯鎮長簡賜勝今指出，為加強對幼兒照顧，營造友善成長環境，他上任後研議明年起針對設籍鎮內1歲至5歲幼童，每年發放2萬元兒童生日禮金，希望減輕年輕家長育兒負擔，也以實際行動鼓勵生育，也可望帶動人口成長與地方繁榮。

而公所明年編列兒童生日禮金預算約6000萬元，已經鎮代會審核通過，簡賜勝說，草屯發兒童生日禮金在鎮代會支持下，確定明年元月起上路，符合資格就能請領，申請人應於兒童年滿1至5歲，每年生日起6個月內向社會課提出申請。

草屯鎮公所表示，兒童及其父或母（申請人）應於兒童年滿1歲至5歲生日前，連續設籍草屯鎮滿1年，且申請時仍設籍本鎮，期間未曾遷出才能申請；若父母或監護人因故無法實際照顧兒童，得由實際照顧且與兒童共同居住者代為申請。

除了草屯鎮公所明年將發兒童生日禮金，埔里明年度同樣針對1至5歲兒童生日禮金編列預算約3418萬元，埔里公所表示，埔里鎮兒童生日禮金案，日前已於鎮民代表會已完成二讀，明天（19日）將進行三讀，通過後同樣明年正式上路。

埔里鎮公所明年度規畫發給1至5歲兒童每人生日禮金2萬元，明天鎮代會三讀通過相關預算，明年就能正式上路。圖／埔里鎮公所提供
埔里鎮公所明年度規畫發給1至5歲兒童每人生日禮金2萬元，明天鎮代會三讀通過相關預算，明年就能正式上路。圖／埔里鎮公所提供

