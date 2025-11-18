快訊

市定古蹟周邊路樹遭修剪成電線杆 居民轟：是砍頭不是修剪

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市市定古蹟「彰化銀行繼光街宿舍」周邊近十棵路樹遭齊頭式粗暴濫剪，樹木慘遭斷頭，彷彿1根根電線桿，令人心痛。記者余采瀅／攝影
台中市市定古蹟「彰化銀行繼光街宿舍」周邊近十棵路樹遭齊頭式粗暴濫剪，樹木慘遭斷頭，彷彿1根根電線桿，令人心痛。台中市文資處表示，該處屬於私人產權，無法可規範，只能提醒所有權人注意修剪。

彰化銀行繼光街宿舍1935年興建，建物為彰化銀行宿舍，曾作為省主席台中行館，建築規模宏大，構法細緻，展現日治時期重要文化風貌，2015年登錄為台中市定古蹟。

不過，日式宿舍周邊行道樹最近遭齊頭式修剪，只剩樹幹，遭民眾批評「這是砍頭不是修剪」，且又不是颱風季，為什麼總是要這樣粗暴的修剪行道樹，「這樣市容會好看嗎？」

台中市文資處表示，彰化銀行繼光街宿舍周邊人行道與路樹屬於私人產權，近期因樹木太茂密，銀行派員修剪，繼光街日式宿舍雖然為市定古蹟，但植栽不屬於古蹟範圍，修樹不用報備，也無法可管，只能善意提醒修樹需兼顧市容。銀行也回復未來修樹會再注意。

台中市議員黃守達說，彰化銀行繼光街宿舍屬於文化資產，行道樹雖然是私人產權，也不具文資身分，但與日式宿舍都在同一空間，市府應該加強監督管理。

