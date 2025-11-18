快訊

影／台中市優質甜柿果品評鑑結果出爐 和平區陳煌明奪冠

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市農業局輔導和平區農會，今天在台中市政府陽明市政大樓1樓大廳舉辦114年度台中市優質甜柿果品評鑑活動。記者游振昇／攝影
台中市農業局輔導和平區農會，今天在台中市政府陽明市政大樓1樓大廳舉辦114年度台中市優質甜柿果品評鑑活動。記者游振昇／攝影

台中市政府農業局輔導和平區農會，今天在台中市政府陽明市政大樓舉辦114年度台中市優質甜柿果品評鑑活動，有60組產銷班農民報名參賽，最後由和平區陳煌明勇奪冠軍，成為今年度的甜柿達人

評審委員、農業部台中區農業改良場助理研究員徐錦木教消費者挑選甜柿要領，他說甜柿品種多，挑選可看外觀和蒂頭是否完整，「富有」品種目前是成熟期，外觀正常一般來講品質都有一定水準。

今天評鑑活動邀請農業部農糧署中區分署、台中區農業改良場、國立中興大學等農業學術研究單位等代表擔任評審，依甜柿外觀果形、重量、質地風味及糖度等項目評分，經評審仔細品嘗後，由和平區陳煌明奪冠軍，成為今年度的甜柿達人，獲得獎牌及獎金2萬元，第2名為和平區周永藩及和平區陳鍾祥，獲得獎牌及獎金1萬2000元，第3名分別為和平區蔡正佳、和平區張經祥及和平區黃榮成，可獲得獎牌及獎金5000元。

台中市農業局表示，台中柿子栽培面積計3342公頃，年產量3萬7617公噸，其中甜柿栽培面積約3240公頃，年產量約3萬6464公噸，以和平區摩天嶺、梨山地區及東勢區為主要產區，產期約在每年10月中旬至12月。

台中市農業局輔導和平區農會，今天在台中市政府陽明市政大樓1樓大廳舉辦114年度台中市優質甜柿果品評鑑活動。記者游振昇／攝影
台中市農業局輔導和平區農會，今天在台中市政府陽明市政大樓1樓大廳舉辦114年度台中市優質甜柿果品評鑑活動。記者游振昇／攝影
台中市農業局輔導和平區農會，今天在台中市政府陽明市政大樓1樓大廳舉辦114年度台中市優質甜柿果品評鑑活動。記者游振昇／攝影
台中市農業局輔導和平區農會，今天在台中市政府陽明市政大樓1樓大廳舉辦114年度台中市優質甜柿果品評鑑活動。記者游振昇／攝影
台中市農業局輔導和平區農會，今天在台中市政府陽明市政大樓1樓大廳舉辦114年度台中市優質甜柿果品評鑑活動。記者游振昇／攝影
台中市農業局輔導和平區農會，今天在台中市政府陽明市政大樓1樓大廳舉辦114年度台中市優質甜柿果品評鑑活動。記者游振昇／攝影

台中市 農業部 達人
