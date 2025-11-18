新社花海「森chill選物店」很環保 展場採可再利用展架與木屑板
2025新社花海暨台中國際花毯節目前在新社展開，林業及自然保育署台中分署打造的「森chill選物店」主題館，結構大量採用可再利用展架與木屑板，展館招牌使用台灣二葉松木條，上方文字採用回收木粉板料製作，貫徹零負擔的循環設計。
林業及自然保育署台中分署今年在花海展場將大雪山及八仙山國家森林遊樂區推動的「森chill」活動理念，打造為「森chill選物店」主題館，館內展示活動成果、宣傳健走活動。
主題館設置「森林氣味體驗室」，體驗室內鋪滿木屑，讓天然木香瀰漫其中，民眾可在此靜坐，同時觀賞森chill系列活動影片。也展售多樣山林製造產品，包括保育動物布偶與大雪山特色商品，國產台灣杉與扁柏板材，台灣原生種樹苗，台灣二葉松製作的森chill萬年曆與野餐盒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言