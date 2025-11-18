新社花海「森chill選物店」很環保 展場採可再利用展架與木屑板

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
2025新社花海暨台中國際花毯節目前正在新社展出，林業及自然保育署台中分署在展場打造「森chill選物店」主題館。圖／林業及自然保育署台中分署提供
2025新社花海暨台中國際花毯節目前在新社展開，林業及自然保育署台中分署打造的「森chill選物店」主題館，結構大量採用可再利用展架與木屑板，展館招牌使用台灣二葉松木條，上方文字採用回收木粉板料製作，貫徹零負擔的循環設計。

林業及自然保育署台中分署今年在花海展場將大雪山及八仙山國家森林遊樂區推動的「森chill」活動理念，打造為「森chill選物店」主題館，館內展示活動成果、宣傳健走活動。

主題館設置「森林氣味體驗室」，體驗室內鋪滿木屑，讓天然木香瀰漫其中，民眾可在此靜坐，同時觀賞森chill系列活動影片。也展售多樣山林製造產品，包括保育動物布偶與大雪山特色商品，國產台灣杉與扁柏板材，台灣原生種樹苗，台灣二葉松製作的森chill萬年曆與野餐盒。

2025新社花海暨台中國際花毯節目前正在新社展出，林業及自然保育署台中分署在展場打造「森chill選物店」主題館。圖／林業及自然保育署台中分署提供
大雪山 森林遊樂區 氣味
