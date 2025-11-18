新社花海「森chill選物店」很環保 展場採可再利用展架與木屑板

2025新社花海暨台中國際花毯節目前在新社展開，林業及自然保育署台中分署打造的「森chill選物店」主題館，結構大量採用可再利用展架與木屑板，展館招牌使用台灣二葉松木條，上方文字採用回收木粉板料製作，貫徹零負擔的循環設計。

林業及自然保育署台中分署今年在花海展場將大雪山及八仙山國家森林遊樂區推動的「森chill」活動理念，打造為「森chill選物店」主題館，館內展示活動成果、宣傳健走活動。