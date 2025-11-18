快訊

台中多「代理局長」議員批妨礙升遷 盧秀燕：不能讓文官吃虧

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，文官以兼任方式代理局處首長是人才多元晉用體系，以此保障文官不會吃虧，沒有違法問題。記者陳敬丰／攝影

台中市政府目前有5個局處的首長是「代理首長」，本身有其他公務員職務，以代理身分兼任。民進黨議員批評，用代理的方式延續首長的文官年資，已妨礙一般公務人員升遷之路；市長盧秀燕回應，代理是國家合法制度，不可以讓優秀文官擔任局處首長吃虧。

台中市政府有31個一級單位，目前民政局長吳世瑋、都市發展局長李正偉、文化局長陳佳君、新任農業局長李逸安的本職都是市府參事，以兼任身分代理局長，建設局長陳大田與甫遭到拔官的環保局前局長陳宏益則是技監，同樣用技監身分代理局長。

台中市議會今天市政總質詢，民進黨議員何文海、李天生聯合質詢。何文海表示，台中爆發非洲豬瘟後，市府拔掉農業局、環保局2名時任局長的官職，不過以環保局前局長陳宏益來說，只是回到原本的技監職務，說是拔官，其實是「回鍋」。

何文海進一步表示，台中市31個一級單位中，扣掉中央一條鞭任用的人事處、主計處、政風處、警察局、消防局，剩下26個由市長盧秀燕任命的局處首長，有5人是代理局長，若加上剛被拔官的環保局前局長，更是多達6人；何歷經林柏榕、張溫鷹、胡志強到林佳龍等台中市長，只有盧市府任用如此多的代理局長。

盧秀燕回應，局處首長本就分成2種，一種是純粹的政務官，沒有文官資格，會和市長共進退，市長卸任這些首長就離開公務體系；另外一種則是經過公務員考試的文官出任首長，若不當首長，就回任文官。各縣市政府都有這2種局處首長，中央政府也一樣，沒有違法問題。

盧秀燕表示，不同市長有不同的用人傾向，有人喜歡社會賢達，有人愛用學界菁英；她個人的確偏好文官，公務人員通過國家考試，本身能力較佳，也經過多年歷練與操守檢驗。

何文海指出，市長喜歡任用文官沒問題，文官兼任代理局長也不違法，但1個人占2個位子，會妨礙其他公務人員升遷；文官以兼任方式代理局長是為了延續事務官年資，盧秀燕要用這樣的技巧照顧部屬，他人無法置喙，相信基層與社會自有公評。

盧秀燕強調，任用文官或學界人士，可以透過其他方式保留年資，這是國家的制度，保障這些公務員或學界人才，不會因為出任首長而年資中斷，致使權益受損；這是人才多元晉用的體系，不可以讓文官吃虧，中央許多部會首長來自學界，也有類似的作法。

台中市民進黨議員何文海（左）等人指出，盧市府代理局長人數是歷代市府之最，已妨礙公務人員升遷，就算沒有違法問題，基層公務員與社會大眾自有公評。記者陳敬丰／攝影

