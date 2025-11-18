不用飛國外梨山可賞楓！ 中市府限時開賣「無限次搭乘公車」套票
台中和平大梨山地區的楓葉最近陸續轉紅，是國內人氣賞楓景點之一。台中市交通局今年首度推出「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」，民眾11月19日起至12月14日，可透過「台中Go」平台購買24小時、48小時或72小時無限次搭乘公車的優惠套票，搭配指定合作店家提供的住宿與農特產品折扣，暢遊梨山賞楓。
交通局長葉昭甫表示，每年11月至12月中旬，大梨山地區楓葉陸續轉紅，交通局整合大眾運輸資源，推出「台中Go」交通時數套票限時優惠，在有效時間內可不限次數搭乘市區與觀光公車，讓旅客輕鬆抵達武陵農場、福壽山農場等賞楓熱點。
交通局指出，「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」包含24小時、48小時與72小時三種方案，適用範圍涵蓋全台中市區及觀光公車路線。前往梨山地區的旅客可搭乘豐原客運865路(豐原往返梨山)、865區路(谷關往返梨山)公車，該路線行駛中橫台8線與臨37線便道，是往返梨山與台中市區的主要通道，為配合賞楓季人潮，交通局也與豐原客運協調，保留865路、865區路公車特定日期及班次的席位，讓旅客搭乘更便利。
此外，持近7折限時優惠「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」的旅客，還可享有指定合作業者推出的專屬優惠，包括梨山地區旅宿折扣、在地農特產品購物優惠等，鼓勵民眾深入在地、支持山城小農。
葉昭甫說，許多民眾為了追楓特地飛往日本、韓國，但國內梨山地區擁有繽紛多彩的高山楓紅，景緻不輸國外。梨山四季分明，秋冬時節更是雲霧繚繞、色彩層疊，沿途可欣賞武陵農場的落羽松、福壽山農場的楓林小徑，以及獵人步道等自然風貌，旅客選擇搭乘公車賞楓，減少碳排放，更能在沿途欣賞山嵐變幻的壯闊景致，體驗「慢遊梨山」獨特魅力。
